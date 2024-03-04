滬推汽車舊換新家電補貼 最多萬元

燃油非營運小客車補貼2800元

據澎湃報道，上海市商務上周末公布，自今年1月1日至12月31日，個人消費者報廢或轉讓本人名下在上海市註冊登記的國五及以下排放標準非營業性燃油小客車，並且在該市市場監督管理部門登記的汽車銷售企業購買國六B燃油的非營運用小客車新車，可申請一次性2800元（人民幣，下同）購車補貼；於同時期內，若報廢或轉讓國五及以下排放標準燃油小客車，而改買純電動的非營運用小客車新車，更可申請單次1萬元的購車補貼。汽車國五、國六等是汽車尾氣排放標準，數字愈大，代表排放污染愈小。

同時，上海市也推出了新一輪綠色智能家電消費補貼政策，由今年的3月30日至12月31日，將對16大類一級能效家電產品進行補貼，包括空調、雪櫃、洗衣機、電視機、抽油煙機、爐具、熱水器、洗碗機、電腦、打印機、空氣淨化器、電飯煲、微波爐、電磁爐、電風扇、淨水機等。消費者按照成交價格的一成可獲得一次立減補貼，補貼金額不超過1000元。

對16類一級能效家電補貼 最多千元

另外，報道又指出，於3月2日上午於上海東方明珠室外廣場開辦，並將持續至4月底的「上海2024迎春消費季暨上海汽車、綠色智能家電消費嘉年華」將會包含為期兩天的車輛展示展銷。上汽集團（滬：600104）、特斯拉（美：TSLA）、蔚來（9866）、比亞迪（1211）、平治、寶馬、奧迪等品牌會在現場展示一批最新上市的豪華品牌車輛和新能源車型。消費者在現場訂車能擁有各項專項優惠福利，銷售門店同步推出各項優惠促銷活動，營造全市汽車促消費氛圍。

上月23日，國家主席習近平主持中央財經委員會第4次會議時强調，要推動各類生產和服務設備更新和技術改造，鼓勵汽車、家電等傳統消費品以舊換新，並推動耐用消費品以舊換新。