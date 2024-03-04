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京東上季收入料微增 低價營銷恐削利潤率

【明報專訊】京東（9618）將於本周三（6日）公布去年第四季業績。根據彭博數據預測，估計京東去年第四季收入達2999億元（人民幣，下同），按年微升1.5%。而淨利潤料達46.3億元，按年升52.7%。

提升用戶體驗投資或損利潤率

早前多間券商發表報告指出，因京東去年第四季增加其低價營銷策略，以及提升用戶體驗的投資，削弱了集團的利潤率，收入則受到上年同期的高基數效應而僅錄得輕微增長。

大摩早前發表報告，指京東於去年第四季加大其低價營銷策略，以及改善用戶體驗的投資，料集團季內營業利潤率下跌44個點子至2.6%。大摩又預計，京東去年第四季總收入按年升幅將達2%，其中京東零售收入（JDR）於季內將較2022年同期升1%，主要是受2022年同期內地新冠疫情爆發帶動網購業務有較高基數拖累，當時，保健品、超市類別的高存儲需求，以及提前的農曆新年大促銷都令2022年同期有較高基數效應 。

摩通：宏觀環境弱 家電銷售受限

摩根大通預期京東去年第四季收入按年升2%，當中京東零售收入持平，主要仍是受高基數影響。摩通亦指出，宏觀環境較疲弱，高價商品尤其是家電銷售受限，估計京東去年第四季經調整淨利潤按年倒退4%，受較高市場推廣及折扣拖累，料同期淨利率為2.5%。

匯豐料京東零售收入增1%

匯豐則估計去年第四季京東收入按年升2.3%，零售收入增長僅1%。由於雙十一促銷活動及市場投資增加，預計京東季內非通用會計準則淨利潤率為2.4%，按年跌0.2個百分點。當中，京東零售的利潤率預計將收窄0.4個百分點至2.6%，進而拖累集團整體經調整盈利率。