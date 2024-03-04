moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

瑞士寶盛鄧啟志：今年樓價料中單位數跌幅

【明報專訊】瑞士寶盛中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志表示，上周三公布的《財政預算案》支持地產市場的措施比市場原先預期理想，因此公布後地產股股價亦普遍略為上升。他認為，上述措施所帶來的邊際好處是，可以減慢近日樓價的跌勢，亦可望刺激成交，但目前主宰樓市的兩大變數仍然是供求失衡及存置成本（cost of carry）。

供應增加 私樓潛在買家人口跌

鄧啟志解釋，本港政府目前在增加土地儲備上已變得更進取，當中，發展北部都會區應令未來幾十年房屋供應大幅增加，而且人口增長及息口展望均存在變數，故他預測樓價今年仍會錄得中單位數的跌幅。至於整體港股後市，他認為《財政預算案》帶來的影響有限，指市場焦點仍然是內地經濟前景。

就鄧啟志上述提及的人口增長變數，《Money Monday》認為可參考建銀國際證券的預測。建銀國際證券估計，即使本港總人口在2023年至2033年期間料增長至近800萬（見圖2），但期內屬於私樓潛在買家的25至49歲人口卻會由281.2萬下跌4.4%至268.7萬（見圖3）。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]