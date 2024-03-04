moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

FalconX料ETF續掃貨撐比特幣 稱港虛擬資產監管趨清晰 有利本地發展

【明報專訊】比特幣現貨ETF（交易所買賣基金）在美國市場面世後，引起市場矚目，並且吸引不少投資者參與買賣。全球供機構投資者參與的最大數碼資產經紀商FalconX亞太區總經理Matt Long表示，在該等ETF面世只短短兩個月，已經持有比特幣總供應量的3%，相信持貨量還會再升。他明言，監管政策清晰是支持虛擬資產市場發展的重要元素之一，隨着香港市場在這方面更積極，有望支持香港虛擬資產市場取得正面發展。

明報記者 陳偉燊

Matt Long指出，比特幣現貨ETF推出不久後，該等ETF已購入現時比特幣總供應量的3%，預料將來ETF於市場內比特幣的持貨比重會持續上揚。同時，他見到的是，比特幣期貨的未平倉合約持續增加，並且保持高位，反映市場對比特幣的需求很強，並且看牛。他笑言，這為龍年開了個好兆頭。同時，隨着富達基金公布，他們已容許把比特幣納入其加拿大的基金內，而投資組合內的配資上限為3%。在對冲基金加快入市下，料機構投資者持貨仍會繼續增加，傳統銀行參與的程度亦會提高。他認為在種種因素支持下，均為比特幣近期轉強打下了基礎。

以太幣或下一輪納現貨ETF

至於下一個將會獲審批納入現貨ETF的虛擬貨幣品種中，Matt Long認為，以太幣（ETH）呼聲最高。雖然隨着美國市場成功推出比特幣現貨ETF後，全球其他市場均會留意及部署發展相關產品的ETF市場，但Matt Long說美國時區虛幣ETF仍會主導市場：「就2024年而言，估計美國時區的現貨虛擬資產ETF將持續主導，並料比特幣的走勢，會與息口及標普指數的相關股市因素，保持較強相關性。」

港虛產政策走向積極及強而有力

他又提到，驅動虛擬資產市場發展的因素，包括要監管機構提高清晰度及釐清政策方向、市場供求、環球宏觀形勢等。當中，他見到香港的監管機構在釐清監管政策，已經亦步亦趨，透過積極、強而有力的政策擬定及推出，使本地虛擬資產市場取得正面發展。

Matt Long亦認為，香港長遠會有機會發行相關資產的ETF，相信隨着未來數個月無論從香港甚至歐洲等地，陸續在監管政策有更清晰的說法，將為虛擬資產市場未來的增長奠定基礎。