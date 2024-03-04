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ABT伙廣發推動代幣化金融票據 稱金銀貿易場可助黃金代幣化

【明報專訊】最近金融產品進行代幣化，愈來愈普遍。廣發證券（香港）與提供端到端代幣化和基礎設施解決方案的ABT科技合作，落實發行代幣化金融票據。ABT科技創辦人楊再勇接受本報訪問時表示，今次案例助客戶毋須經其他平台便可自行擁有代幣，料適用於其他機構發行的代幣。同時他料穩定幣在香港推動代幣化方面扮演重要角色，相信有條件透過金銀貿易場推動黃金代幣化，作為支撐穩定幣的資產。

港推動代幣化 穩定幣成重要角色

他表示，ABT今次幫助廣發證券推動代幣化金融票據之前，香港尚未有適用法規，致業界需參考新加坡的法規並在當地發布代幣化產品。ABT更就廣發是次推動代幣化金融票據，早已經和證監會溝通。他說，今次和廣發合作的突破，在於ABT的現實世界資產代幣化平台（RWA）支援下，在港首次用公鏈進行代幣化，然後向客戶發出錢包，由客戶自行擁有代幣。廣發為發行人及分銷商，今次總發行值約1億美元。ABT則在錢包、代幣化及用戶管理、滿足證監會的合規要求等方面，提供服務。在過程中，智能合約已經通過第三方審計。他指出：「今次和廣發合作更可作示範案例，將來或適用於其他機構。」

楊再勇又指出：「現時有很多機構和ABT討論合作推動代幣化，和他們討論的機構，包括了資產管理公司、經紀商及虛擬銀行，擬開發的產品領域，包括了穩定幣，潛在的客戶涵蓋的地域包括新加坡和美國市場。」ABT的股東及職員多來自投資銀行，如匯豐、野村及對冲基金的前資深及參與交易的人員等，並且以面向商業對商業（B2B）市場為重心。他稱，日後視乎營運需要，考慮申請虛擬資產服務商（VASP）及虛擬資產交易平台（VATP）牌照。

香港要推動資產代幣化，楊再勇認為，穩定幣會扮演重要角色。現時市場主流的穩定幣有USDC、USDT及BUSD，當中USDT具流動性，他料以後難容納太多穩定幣。但是他指出，在此之外香港若要發行穩定幣，背後支撐的資產，可透過金銀貿易場推動黃金代幣化作為入門，或使用流通的國庫票據甚至以太幣作底層資產。此外，二手按揭亦是可供代幣化的良好資產。ABT已具備方案配合，容許發行過程中經線上或離線訂定合約。