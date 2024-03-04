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袁國守：兩會惹憧憬 吼安踏比亞迪

【明報專訊】全國兩會今明兩日（3月4日及5日）召開，雖然市場預期不會有「驚喜」政策公布，但畢竟是內地大事，有助掌握當前國策最新風向。兩會開幕前，A股有不俗表現，有望帶動港股整固後再升，且料兩會結束後續有更多具體政策出台谷消費，個別內需股潛在炒上空間，不妨吼實。

綜合市場分析，今年兩會將重申去年底中央經濟工作會議及金融工作會議的定調，往後中國的發展方向，相信會是抓緊經濟和維穩並重。上期《Money Monday》封面故事的主角中金公司董事總經理、成長企業投資銀行部消費組負責人楊素蘭指出，中國商務部把今年定為「消費促進年」，預料全國兩會閉幕後，將有更多政策出台促進中國消費及整體經濟發展，按此套路，兩會前後內需板塊有望做好，值得多望兩眼。

安踏雙底回升 短線可博升至80元

消費行業範圍甚廣，衣食住行皆有機會受惠國策，但內房債務問題未全然解決，因此集中在「衣食行」選股相對穩陣。先說「衣」，近年國產品牌興起，受惠民族自信提升的體育用品股如李寧（2331）和安踏（2020）可看高一線，况且經歷近兩三年的低潮後，相信最壞時間已過去。其中安踏踏入今年後雙底回升，20天線約73元應有承接，短線博彈升至80元。高盛預期，安踏去年全年收入和純利分別按年增17%及32%，將其目標價由116元輕微下調至115元，但維持「買入」評級。

百威亞太核心業績符預期 可留意

至於「食」，可留意放榜前續有資金流入的百威亞太（1876），雖然去年第四季虧損2300萬美元，一度拖累股價急挫，惟主要受一次過稅費撥備影響，去年正常化淨利潤則為9.17億美元，按年升7%，故可待跌勢喘定後博反彈。大和認為百威去年核心業績符預期，重申「買入」評級，目標價17元。

「行」方面，市場憧憬兩會後中央推出舊車換新車政策，汽車板塊有機會進一步「開車」；行業中，理想汽車（2015）近日表現最強勢，過去1個月爆升64%，14天RSI升至85水平，技術上已超買。因此，不如吼返行業龍頭比亞迪（1211），集團近日發布純電超跑「仰望U9」，起售價168萬元人民幣，明顯有意在國際豪華車市場分一杯羹，可望借消息追落後，看今趟能否衝高至前阻力位約211元。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]