收息股檢閱 逾7厘息吸引

明報記者 劉敬華

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，倘若外國息口如市場預期於年內轉向，將利好資金轉投股市，收息股將為其中一個受惠板塊。花旗於年初發表的報告亦指出，港股有機會受惠於美國減息，並看好10隻收息股，分別為中石化（0386）、中石油（0857）、中海油（0883）、中移動（0941）、聯通（0762）、匯控（0005）、中銀香港（2388）、粵海投資（0270）、北控（0392）及周大福（1929）。

目前美息已逾5厘，本地銀行不時推出的港元定存新資金優惠利率可逾4厘，個別銀行的美元定存新資金優惠利率更可逾5厘，由於投資股票始終要承擔一定下行風險，且美息或要待年中，甚至下半年方轉向，再加上地緣政治風險，年內市場或趨波動，只能提供5至6厘的收息股風險回報並不吸引，因提供的股息並不足以彌補投資者面對的股價短期下跌風險。上述花旗推介的收息股，今年初報告發表時10隻股份股息率均逾7厘，儘管近月當中不少股份已隨大市上升，按上周五（1日）收市價計10隻股份中，除北控及聯通外，其餘的股息率仍高於7厘。

中資電訊股穩健 中移獲看好

選股時，即使股息逾7厘，也要留意相關高息是否基於前景被看淡而股價大跌所致，以免賺息蝕價，應選擇具穩定盈利、現金流及派息的股份。伍禮賢認為，中資電訊股屬收息板塊中的穩健之選，因企業資產質素佳，行業盈利可持續受惠於內地5G網絡高速發展，具持續派息能力，且股息率吸引，如中移動股息率便達7厘，認為即使股價短期出現調整，下行空間有限，由於股價稍向下調，更為吸引的股息率往往可獲買盤承接。意博資本亞洲管理合伙人鄧聲興也看好中資電訊股，基於電訊行業盈利受經濟影響較微，有能力保持盈利穩定增長，加上穩定的現金流，可確保持續派息，認為中線收息可選中移動，但要留意股價短線或現調整，聯通息率雖遜於中移動，惟股價有追落後空間。

若比較三大內地電訊股，以上周五收市價計，股息率以中移動的7.08厘最為吸引；估值方面，三股當中以聯通的預測市盈率8.75倍最低。大摩早前預期，中移動、聯通及中電信去年第四季服務收入將分別按年增加4%、3.9%及6%，分別予目標價80元、6.5元及5元，均予「增持」評級。

建行股息率8.6厘 預測市盈率低

除電訊股外，銀行股向來為收息之選，目前不少內銀股股息率達8厘。鄧聲興表示，內銀股股息率較本港銀行股吸引，且內地企業將加強市值管理，內銀股將維持吸引的派息，對股價有一定支持。

伍禮賢則認為，內銀股股息雖吸引，但行業仍存隱憂，市場擔心內銀股的貸款業務及資產質素，或會受到內房債務問題影響。比較3隻大型內銀股，以建行（0939）股息率達8.6厘最高，估值亦以建行的預測市盈率3.42倍較為吸引。摩通報告指出，儘管人行下調5年期以上貸款市場報價利率（LPR），將影響內銀明年淨息差，但料此因素不會扭轉內銀股股價今年以來的好表現，基於股息率仍吸引。

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