許健生：預算案資助企業百萬拓電商

香港作為一個國際金融中心和自由貿易的樞紐，在跨境電商領域具有獨特的地理和經濟優勢，例如香港是一個天然的免稅港，擁有豐富國際貿易經驗及資金流動自由，對新進的外國品牌透過香港打入內地市場極其適合，而國家為保障消費者權益及便利海外產品供應商，早於2012年推出進口關電商政策。去年進口跨境電商金額達5500億元人民幣，而內地在去年網上零售銷售金額更達到154,264億元，佔社會消費品零售總額比重為27.6%，內地網上零售實在是潛力無窮。

但話雖如此，要成功經營跨境進口電商或在內地作網上零售絕非易事。筆者早於2015年已協助香港與海外品牌參與代運營（TB - Taobao Partner）工作，但那時成功案例真的是寥寥可數，因大部分的香港企業都抱着試試下、半信半疑的心態。要知道那時的國內電商已十分科學化，要睇銷售數據、產品對標、用戶畫像、流量分析、客服退貨服務等等。更要投放資源為產品做「爆款」（即潮流熱賣品），這都是需要專業團隊、資源及時間孕育出來。可惜香港企業就是沒有營運電商概念，還是抱着產品放上網就能賣及網上銷售成本低的錯誤觀念。

若要打入內地網上零售市場就必須有策略及要具備投放資源的準備：1. 利用香港的國際形象：香港的國際形象有助於建立品牌信任。跨境電商可以將此作為一種市場定位策略，突出商品的國際品質和服務標準，並以較寬鬆的政策打入內地網銷市場。但缺點是物流費用較高，削弱產品價錢競爭力，但若銷售量增加，可考慮把貨品直接引入國內保稅區；2. 理解內地消費者：深入了解中國內地的消費者行為和喜好至關重要，這包括對當地文化、購物習慣和支付偏好的深刻洞察，例如就用戶使用平台傾向性，就有「南抖音，北快手」的說法；3. 本地化營銷策略：將營銷活動本地化，以與內地消費者產生共鳴。利用當地社交媒體平台，例如微信、抖音及小紅書等進行針對性或全網推廣，並使用內地KOL來增加品牌的可見度。而銷售平台方面除主流的淘寶、天貓京東、拼多多等，但銷售時尚服裝及化妝品可選擇唯品會，至於潮流產品就可採用「得物」。當然現在國內電商都是以直播帶貨為主軸，抖音、快手、小紅書不能不懂。而經早兩年的政策整頓，目前直播帶貨也規矩了不少；4. 高效的物流解決方案：建立高效的物流系統以確保快速配送。在內地設立倉儲中心或與當地物流提供商合作，可以大幅縮短配送時間，提高顧客滿意度；5. 遵守法規並適時適應變化：緊跟中國的電商法規變化，並確保所有運營活動都符合最新的法律要求。

法規注意事項：1. 中國電商法：中國《電子商務法》規定了電商平台運營商的義務，包括但不限於商品和服務質量責任、消費者權益保護、個人信息保護等；2. 跨境電商綜合試驗區政策：跨境電商綜合試驗區政策旨在鼓勵跨境電商的發展，提供稅收優惠、清關便利等政策支持，重點是產品只需要符合原產地的標準便可申請以跨境電商進入內地市場，香港企業應詳細了解這些政策並充分利用；3. 進口商品法規：中國對進口商品有嚴格的法規要求，包括認證認可、標簽標準、檢驗檢疫等，企業必須確保其產品符合所有相關要求；4. 數據保護法規：《中華人民共和國個人信息保護法》對企業處理個人信息的行為提出了規範，企業需要在收集、儲存和使用個人信息時遵守這些規定。

操作細節：1. 市場研究與定位：香港企業應該進行深入的市場研究，包括消費者行為分析、競爭對手分析和市場趨勢預測。明確的市場定位可以幫助企業確定目標客戶群，並根據這些資訊制定產品策略和營銷計劃；2. 電商平台選擇：選擇合適的電商平台是關鍵。天貓國際、京東全球購和唯品會等都是中國著名的跨境電商平台。抖音、快手、淘寶直播、京東直播、小紅書等均是主流的直播帶貨平台。每個平台都有其特點和要求，企業應該選擇與自己品牌和產品定位相匹配的平台；3. 支付和物流：與阿里巴巴的支付寶、騰訊的微信支付等當地支付服務提供商合作，為中國消費者提供便捷的支付解決方案。此外，建立穩定可靠的物流系統，確保商品能夠快速、安全地送達消費者手中；4. 客戶服務：提供中文客服，確保能夠即時回應消費者的詢問和解決問題。良好的客戶服務能夠增進顧客的信任感和滿意度，對品牌形象有正面的影響；5. 售後服務：明確的退換貨政策和有效的售後服務流程能夠幫助企業建立良好的口碑，並鼓勵重複購買。

就筆者過往經驗，不少曾嘗試內地電商的港企大部分都敗走而回。主要原因是缺乏對內地電商生態認知，對是否選擇TP代營運商或自營沒有概念等。筆者建議政府除提供資金外，更重要是聯同像生產力局或職業訓練局推出專業的國內電商培訓過程，確保政府資源善用。

香港電腦商會前主席及WebX產業聯盟召集人

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[許健生 前沿科技]