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陳正犖：日圓澳元紐元有望跑贏

【明報專訊】外匯市場最近較為淡靜，美匯指數3個月隱含波動率觸及兩年低位，未來3個月美元或反覆靠穩。美國經濟活動指標仍保持韌性，特別是相對於美國以外地區而言，市場持續推遲美聯儲首次減息的時間預測，這些因素推動我們將美匯指數3個月預測升至104.4。

然而，這並沒有改變我們中長線觀點，即美元可能在6至12個月內恢復下行趨勢，美國國債收益率或受制於經濟增長放緩。圍繞央行首次減息時間的爭論日益激烈，導致更窄的利差，主要貨幣可能在未來3個月內出現類似整固。

然而日本央行或在這背景下突圍而出，因為它可能走上不同的利率路徑，我們繼續預計今年或收緊政策，特別是如果薪資增長強勁的話。我們預測美國10年期債息或下跌、日本央行有望收緊政策，亦可能干預匯價，債息差異愈來愈支持日圓，我們預計美元兌日圓或走低。

然而，美元近期反彈可能會限制美元兌日圓的跌幅，未來3個月或先行下試145，未來6至12個月甚至進一步回落至135。澳洲薪資增長具黏性，澳洲央行可能維持高利率，而新西蘭央行預計2025年之前亦不會減息，日圓、澳元和新西蘭元未來6至12個月內或跑贏。歐洲央行行長拉加德幾乎沒有提供任何迹象表明央行正在考慮減息，而薪資增長正在復蘇。

不過近期歐元區其他數據基本上不如預期，我們預計未來3個月歐元兌美元或跌至1.06。從長遠來看隨着美元走軟，我們認為歐元還有上漲空間，目前市場預計歐洲央行和美聯儲之間的隱含政策利差，將在今年稍後收窄，所以歐元兌美元6至12個月內或重上1.12。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[陳正犖 匯市前瞻]