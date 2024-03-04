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溫傑：銀娛今年業績值得憧憬

【明報專訊】港股正處業績期，正好讓大家「做功課」，選取基本因素良好的股份，並於適當估值下買入，從而在中長線取得理想回報。今個星期我們會跟進銀娛（0027），透過分析其業績及展望，以更新投資部署。集團去年營業額356.8億元，按年升211%，虧轉盈賺68.3億元（2022年同期蝕34.3億元）；每股盈利156.2美仙。期內經調整EBITDA約100億元，對比2022年為虧損6億元；撇除非經常性及其他開支，全年經調整股東應佔溢利為75億元。總體而言，受惠經濟及通關復常，集團業績大幅改善，亦大致符合市場預期（惟低於凱基亞洲預期）。派息方面，不派末期息，但派特別息0.3元。

分部方面，「澳門銀河」為集團最大的收益及盈利貢獻來源，去年淨收益按年上升274%至277億元，經調整EBITDA為91億元，對比2022年為2.95億元。「澳門星際酒店」錄得淨收益為46億元，按年上升343%，經調整EBITDA為13億元，對比2022年為負5.27億元。

雖然業績符合預期，但數據公布後銀娛股價曾明顯下跌，相信源於業績部分細節，特別是市場份額下降令人失望。根據我們的數據及計算，銀娛去年第四季的市場佔有率由之前的18.5%，按季下跌約0.9個百分點至約17.6%。另外，同期集團博彩業務淨贏率偏低，令經調整EBITDA減少約1億元。針對此兩點，我們相信只為短線情况，首先，銀河第三期項目（包括銀河國際會議中心、銀河綜藝館、澳門銀河萊佛士及澳門安達仕酒店）已於去年第三季開幕，一般新項目擴張通常需要6至8個季度，預示市佔率有望回升。有分析預期，除澳門整體博彩收入上升外，中長線銀娛的市場份額有機會升至19%水平。而淨贏率往往會有反覆，長線料將正常化。

澳門於2023年接待旅客2800萬人次，澳門旅遊局預計今年澳門將接待約3300萬人次旅客。至於博彩收入，去年約1800億元，隨着旅客增加，澳門政府預測今年相關數據有機會升至2160億元。我們認同銀娛將焦點放在中場業績的方向，加上路氹銀河第3期項目將日趨成熟，展望今年收入將取得理想升幅。集團正致力發展銀河第4期（發展面積約60萬平方米，目標於2027年竣工），有利長線進一步提升業績。

此外，集團積極與澳門政府旅遊局合作開拓國際市場，透過非博彩業務吸引層面更廣闊的旅客到訪集團的度假城，利用現有的設施擴大整體市場。其去年在東京和首爾開設海外辦事處，並快將在曼谷開設另一個辦事處，以招徠高價值國際遊客。策略上，銀娛估值本身高於行業平均值，大家可待股價回調才買入，暫時操作區間為40至46元（即股價回落至40元或以下水平可買入，但升至45至46元可考慮止賺部分持股）。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]