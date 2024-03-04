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袁國守：港股處業績期 「做功課」尋寶

【明報專訊】港股今年開局令人沮喪，即使經過歷史上首次連跌4年後，1月份仍瀉1562點，幸剛過去的2月現曙光，恒指反彈逾千點，上周五收報16,589點，惟全個星期跌136點，繼續受制於17,000點關口。

展望3月，兩會今明兩日（3月4日及5日）召開，市場關注兩會後會否有刺激經濟措施出台，以及企業債務能否改善，投資者或許要等消息跟勢炒，部署上較被動。不過，港股正處業績期，各位可主動「做功課」，挑選基本因素良好的股份，例如凱基亞洲投資策略部主管溫傑今期推介的銀娛（0027），業績對辦，不妨跟進。

樓市方面，雖然終「撤辣」，有地產代理估計3月出現「陽春」，但要樓價全面回升，還有待銀行減息。換言之，無論股或樓，後市關鍵仍要看聯儲局何時降息，現時市場估計最快到6月甚至第三季才開始減；按CME FedWatch數據，聯邦基金利率6月份減0.25厘的機會率約56%。

瑞聯銀行亞洲高級經濟學家Carlos Casanova認為，本港高息環境料持續，加上來自內地的購買力大不如前，雖然「撤辣」有助為樓市未來幾個月下跌提供底部，但料往後幾年仍繼續受壓，他在今期封面故事會有詳盡分析，值得細閱。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]