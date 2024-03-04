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摩根大通亞洲：資金流入好倉 百度購22794

【明報專訊】百度（9888）季度營收按年升近6%符預期，惟市場憂慮AI相關投入影響盈利，股價於業績公布後翌日曾跌穿100元大關，見1個月低位。根據彭博綜合市場分析，分析員稱百度前景好壞參半，雖然管理層預期生成式AI技術將有望帶來更多的收入貢獻，惟市場料百度對文心一言相關技術投入加大下，有關業務短期難以實現盈利，而受宏觀經濟環境影響，核心網上廣告收入或會持續受壓。

輪證資金流方面，百度好倉於業績前後均獲資金留意，截至上周四，百度好倉連續6日錄得淨流入，累計逾1700萬元。

如投資者認為百度後市有望反彈，可留意百度購（22794），行使價120.1元，實際槓桿約7倍，2024年6月25日到期。如認為後市仍有下跌空間，可留意百度沽（21530），行使價99.83元，實際槓桿約4.4倍，2024年6月21日到期。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]