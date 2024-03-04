布少明：全撤辣振市場 樂觀情緒升溫

於「財案」後，美聯透過官方「美聯筍盤」App新設的投票功能，收集客戶意見，即日錄得近千位客戶回覆。當中有逾六成被訪者表示，有意於「財案」後入市。總計「撤辣」公布後首兩天（2月28日及29日），美聯官網及手機程式訪客量升近43%，查詢量亦升近42%。

此外，官網放盤量增加34%，至於反價盤的數量亦較2月平均增加96%，減價盤數量則較2月平均增加31%。根據美聯物業分行統計，在「財案」公布後首周末（3月2日至3日），15個指標屋苑預約睇樓量約479組，按周升約77.4%，更創出51周新高。同時，綜合市場消息，「撤辣」後首兩天新盤交投升近4.7倍。

筆者預測，「全撤辣」可刺激住宅交投，估計未來4個月整體住宅成交可升至2萬宗水平，較「全撤辣」前約11,700宗，升約七成。當中一手可望「跑贏大市」，未來4個月新盤成交料錄約6000宗，較「全撤辣」前約2500宗，激升1.4倍；至於期內二手交投亦有望增至1.4萬宗，即升約五成。

總括而言，政府今次「大招」定必對樓市帶來全方面刺激，但美國減息仍然存變數，估計「全撤辣」的真正威力，要待息口回落後才會真正顯現。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]