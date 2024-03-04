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馬泰陽：購買力釋放 3月「陽春」再現

標籤：馬泰陽

【明報專訊】新一份《財政預算案》出爐，樓市全面「撤辣」，所有住宅物業交易將毋須再繳付額外印花稅（SSD）、買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD），金管局亦同步調整按揭措施兼暫停壓力測試，換言之樓市重新進入「零辣招」時代，為沉寂多時的市場帶來喜訊。

本行資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，去年二手住宅註冊量36,268宗，為1996年有紀錄以來的28年新低。

事實上，地產代理界現時競爭激烈，本行資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，住宅物業註冊量（一手私樓及二手住宅合計）已連續兩年跌穿5萬宗水平，但平均每月地產代理人數高企逾4萬人，已連續兩年平均每月每逾10名代理爭奪1張單。是次全面「撤辣」有助刺激成交宗數增加，亦有助維持地產代理生計，對樓市有正面幫助。

本港過去多年因「辣招」窒礙二手市場的流通及換樓意欲，預期「全撤辣」後換樓鏈將再次啟動。筆者認為，「撤辣」將穩定市場對樓市信心，釋放更多短期供應，有助引出累積的購買力，有利物業交投加快復常，料3月樓市將會「陽春」再現；事實上，公布全面「撤辣」後，新盤氣氛即時升溫，兩日累沽約80伙。

金管局亦同時將按揭鬆綁及暫停壓力測試，加上息口有望見頂，相信物業流通率將會由低位回升至約3.8%；預計今年1000萬元或以下物業交投看高一線；而樓價全年有望升3％至5%。

至於交投方面，估計2024年新盤銷售約1.3萬宗，按年升24%；二手住宅註冊量料升逾三成至4.8萬宗。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]