減價戰推低電動車股 理想瀉11% 華府擴審查夾擊 小鵬挫半成比亞迪跌1%

明報記者 黃志偉

今年中資新能源車企陸續推出「限時優惠」（見表），包括比亞迪不斷為旗下車款推出「榮耀版」，最近「元PLUS榮耀版」起售價降至11.98萬元（人民幣，下同），此前入門價為13.58萬元。

小鵬今年首減價 最多5萬

同時，小鵬今年首次減價，其在微博公布小鵬P7i優惠最多5萬元，全系20.39萬元；G9最多1萬元現金優惠，全系25.39萬元。該公司於周日（3日）已表示小鵬G6全系限時立減2萬元，由18.99萬元起。至於特斯拉中國，早於1月下調Model 3和Model Y定價，其後在本月再推出限時購車優惠，最多可享3.46萬元。

內地市場競爭激烈，海外市場逐漸成內地電動車製造商第二個戰場，不過美國總統拜登於上周五宣布，下令商務部調查中國智能汽車給國家安全帶來的風險，調查內容包括中國製造的常用汽車軟體版本。拜登發表聲明稱，中國決心主宰汽車市場的未來，包括採取不公平的做法，認為北京的政策可能會令中國汽車充斥美國市場，對美國的國家安全構成風險，並強調不會任由這種情况發生。該聲明提及，現在大多數汽車可「連接」至互聯網，包括手機、導航系統、關鍵基礎設施，以至與製造商連接。拜登指出，來自中國的智能汽車或會收集美國國民和基礎設施的敏感數據，並將這些數據發送回中國，因此將採取「前所未有」的行動以應對相關風險。

比亞迪或最受華府調查影響

是次華府對中國車企的調查，受最大影響的或是比亞迪，該公司近年積極推動海外建廠計劃，包括在匈牙利建整車生產基地；在巴西設立大型生產基地綜合體，上月亦有指計劃在墨西哥設立生產工廠，擬透過中南美洲地區出口至美國市場。據比亞迪2月銷售數據顯示，海外銷售按年增55.3%至2.33萬輛，今年累計升1.34倍至5.95萬輛。比亞迪昨股價收報192.6港元，跌1.1%，成交13.81億港元。