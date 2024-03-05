減價戰推低電動車股 理想瀉11% 華府擴審查夾擊 小鵬挫半成比亞迪跌1%

【明報專訊】內地電動車減價戰停不了，繼兩大電動車巨頭比亞迪（1211）和特斯拉（Tesla，美：TSLA）中國減價後，最新再有小鵬汽車（9868）公布旗下G9、P7i與G6全系車型減價。另美國總統拜登上周五下令調查中國進口智能新能源車存取駕駛者數據的國安威脅。受減價及華府擴大調查衝擊，「蔚小理」昨股價均錄得跌幅，當中理想（2015）跌近11%，收報160元，蔚來（9866）及小鵬亦挫約5%。
今年中資新能源車企陸續推出「限時優惠」（見表），包括比亞迪不斷為旗下車款推出「榮耀版」，最近「元PLUS榮耀版」起售價降至11.98萬元（人民幣，下同），此前入門價為13.58萬元。
同時，小鵬今年首次減價，其在微博公布小鵬P7i優惠最多5萬元，全系20.39萬元；G9最多1萬元現金優惠，全系25.39萬元。該公司於周日（3日）已表示小鵬G6全系限時立減2萬元，由18.99萬元起。至於特斯拉中國，早於1月下調Model 3和Model Y定價，其後在本月再推出限時購車優惠，最多可享3.46萬元。
內地市場競爭激烈，海外市場逐漸成內地電動車製造商第二個戰場，不過美國總統拜登於上周五宣布，下令商務部調查中國智能汽車給國家安全帶來的風險，調查內容包括中國製造的常用汽車軟體版本。拜登發表聲明稱，中國決心主宰汽車市場的未來，包括採取不公平的做法，認為北京的政策可能會令中國汽車充斥美國市場，對美國的國家安全構成風險，並強調不會任由這種情况發生。該聲明提及，現在大多數汽車可「連接」至互聯網，包括手機、導航系統、關鍵基礎設施，以至與製造商連接。拜登指出，來自中國的智能汽車或會收集美國國民和基礎設施的敏感數據，並將這些數據發送回中國，因此將採取「前所未有」的行動以應對相關風險。
是次華府對中國車企的調查，受最大影響的或是比亞迪，該公司近年積極推動海外建廠計劃，包括在匈牙利建整車生產基地；在巴西設立大型生產基地綜合體，上月亦有指計劃在墨西哥設立生產工廠，擬透過中南美洲地區出口至美國市場。據比亞迪2月銷售數據顯示，海外銷售按年增55.3%至2.33萬輛，今年累計升1.34倍至5.95萬輛。比亞迪昨股價收報192.6港元，跌1.1%，成交13.81億港元。