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港股好淡爭持 北水連續13日淨流入

標籤：經濟

【明報專訊】內地人大、政協兩會召開，市場觀望有否支持經濟政策，港股延續近日好淡爭持格局，成交繼續逾千億元，北水連續13個交易日淨流入。重磅科網股中，美團（3690）繼續一枝獨秀升逾3%，並見北水流入追捧。恒指昨天高開40點，早段曾倒跌115點，之後一度回升，午後再次偏軟，尾市反覆靠穩，收市升6點，報16,595點。大市成交1068億元，連續5個交易日破千億元。國企指數跌16點，報5712點。科技指數跌13點，報3474點，終止兩連升。

美團升3.5% 大成交72億配合

藍籌科技股個別發展，美團繼續大成交上漲，全日錄逾72億元，高踞活躍成交榜首，收市報91.5元，是逾3個月高位，升3.5%。不過，阿里巴巴（9988）和周三公布業績的京東集團（9618）分別跌逾1%。「中特估」個別發展，內銀、內險偏軟，中人壽（2628）跌近2.3%。但石油股和中移動（0941）做好，其中中移動升逾2%，中海油（0883）升3.3%。資金轉投醫藥股，藥明生物（2269）、藥明康德（2359）分別升逾11%和12%，為表現最好藍籌股。

市場關注流動資金壓力，新世界發展（0017）逆市跌逾4.6%，報8.77元，再見近21年收市低位。但政府撤銷樓市「辣招」後，過去周末新盤交投急升，部分地產相關股做好。內地投資者繼續南下買賣港股，北水錄逾36億元淨流入，是逾一星期以來最多，而且連續13個交易日淨流入，時間是近半年來最長。最受歡迎是美團，淨買入8.4億元。

信誠證券聯席董事張智威相信，兩會舉行期間大市只會窄幅上落，短期恒指介乎16,200點至16,800點左右，總理取消年度記者會，宏觀經濟政策刺激的憧憬降溫，但可以觀望有否針對行業的措施，特別是消費以舊換新。