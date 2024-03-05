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焦點科網股連連數字再申港上市 市場關注集資額估值縮減否

標籤：經濟

【明報專訊】新股市場有望短期迎來焦點科網股，被市場視為螞蟻競爭對手的連連數字，與內地鉀肥公司米高集團，同於周日上載通過上市聆訊的更新上市文件。連連數字是內地數字支付解決方案提供商，今年1月中第二度入表申請來港上市，中金公司及摩根大通為其聯席保薦人。去年中首度入表申請時，市傳擬集資5億美元，市場關注今次捲土重來，集資額及估值會否同縮減。

明報記者 田越

持續虧損 去年首9月仍蝕6億人幣

連連數字初步上市文件的顯示，公司持續虧損，2023年首9個月公司權益持有人虧損近6.07億元（人民幣，下同），按年略收窄6.4%。期間收入7.37億元，按年增加38.4%；同期銷售及營銷費用，以及一般及行政開支合共約4.42億元，按年大增近57%。此外，自2017年起連連數字都需與美國運通一起向合資企業連通注資。上市文件也表示連連數字預計2023年度的預期虧損將按年收窄，惟公司應攤佔連通虧損預計於2024年仍約達2.99億元。

內地鉀肥公司米高集團通過上市聆訊

連連去年首度入表時，市傳擬集資5億美元。截至今年1月現金及現金等值物只有約2億元，只能保證足夠未來12個月的營運，表明未來可能出現負現金流，或需外部融資。分析相信反映連連數字上市集資需求迫切，未必能以高估值上市。

彭博：Shein來港上市較倫敦適合

另內地鉀肥公司米高集團也通過上市聆訊，廣發融資（香港）為其獨家保薦人。公司自2021年起持續賺錢，2023年截至11月底的8個月公司擁有人期內溢利為1.57億元，按年減少33.8%。

此外，彭博引述機構投資者指出，超級獨角獸Shein來港上市較到倫敦上市更適合，主要是考慮到在香港上市的估值潛力會更高，以及香港的資本環境及毗鄰中國的優勢，將有助於公司獲得中國當局對國際公開募股許可的支持；但也有機構投資者認為在當前經濟環境下Shein在香港上市可能具有挑戰性。