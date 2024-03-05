moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

鍾睒睒澄清「第一桶金」非來自娃哈哈

標籤：經濟

【明報專訊】自娃哈哈創辦人宗慶後去世後，內地網絡再次將其競爭對手、農夫山泉（9633）及其創辦人鍾睒睒推上風口浪尖，指摘傳聞中曾是娃哈哈代理的鍾睒睒忘恩負義，更掀起抵制農夫山泉的網絡聲音。農夫山泉終在官方微博刊登鍾睒睒的「我與宗老二三事」文章，鍾在文中澄清，布匹生意才是其「第一桶金」，並非源自於娃哈哈，更指宗慶後生前痛恨網絡暴力，今次網絡借其離世出現大量對其個人及農夫山泉的詆毀，絕非宗慶後樂見。

指宗慶後痛恨網絡暴力

鍾睒睒表示，宗慶後一直是他尊敬的企業家，更與他亦師亦友，也互為競爭對手。前些時日得知宗慶後病重，立即託人請求探望，但當時宗慶後已不便見客，遺憾未能成行。宗慶後逝世後，他亦有前往靈堂叩拜弔唁、敬獻花圈，並對宗慶後家人表示慰問。

他澄清：「布匹生意才是我創業所得的第一桶金，而非網上傳言『第一筆創業收入來自於娃哈哈』。」他指出，於1988年2月辭去記者工作，在海南創業期間發現1990年前後當地房地產剛剛興起，卻沒有窗簾布加工能力，於是在海南成立大成窗簾公司，將杭州生產的窗簾布運到海南銷售，並逐漸將業務發展到北京王府井、燕莎百貨。

海南創業 靠布匹生意起家

他稱直至1991年，經前同事介紹有幸去娃哈哈總部拜會宗慶後，其後宗慶後邀他一起去看其剛收購的罐頭廠，遂想起當時東南亞一些地區流行的八寶粥罐頭，並將想法告訴宗慶後。宗慶後覺得這個建議有市場並投入研發並製造，生產大家非常熟知的「娃哈哈營養八寶粥」。宗更提議他在廣西、海南成立娃哈哈辦事處銷售娃哈哈兒童營養口服液，但他從未在娃哈哈領薪、更談不上因「冲貨」（跨區/省銷售）被開除。

至於天然水與純淨水之爭，他指雙方互有訴訟，但最終宗慶後與他在當時杭州市主要領導的見證下握手言和。他對宗慶後的企業家精神的尊敬亦從沒有動搖過。

明報記者