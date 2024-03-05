鍾睒睒澄清「第一桶金」非來自娃哈哈

指宗慶後痛恨網絡暴力

鍾睒睒表示，宗慶後一直是他尊敬的企業家，更與他亦師亦友，也互為競爭對手。前些時日得知宗慶後病重，立即託人請求探望，但當時宗慶後已不便見客，遺憾未能成行。宗慶後逝世後，他亦有前往靈堂叩拜弔唁、敬獻花圈，並對宗慶後家人表示慰問。

他澄清：「布匹生意才是我創業所得的第一桶金，而非網上傳言『第一筆創業收入來自於娃哈哈』。」他指出，於1988年2月辭去記者工作，在海南創業期間發現1990年前後當地房地產剛剛興起，卻沒有窗簾布加工能力，於是在海南成立大成窗簾公司，將杭州生產的窗簾布運到海南銷售，並逐漸將業務發展到北京王府井、燕莎百貨。

海南創業 靠布匹生意起家

他稱直至1991年，經前同事介紹有幸去娃哈哈總部拜會宗慶後，其後宗慶後邀他一起去看其剛收購的罐頭廠，遂想起當時東南亞一些地區流行的八寶粥罐頭，並將想法告訴宗慶後。宗慶後覺得這個建議有市場並投入研發並製造，生產大家非常熟知的「娃哈哈營養八寶粥」。宗更提議他在廣西、海南成立娃哈哈辦事處銷售娃哈哈兒童營養口服液，但他從未在娃哈哈領薪、更談不上因「冲貨」（跨區/省銷售）被開除。

至於天然水與純淨水之爭，他指雙方互有訴訟，但最終宗慶後與他在當時杭州市主要領導的見證下握手言和。他對宗慶後的企業家精神的尊敬亦從沒有動搖過。

明報記者