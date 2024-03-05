moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

PayCargo落戶本港 快易通成策略合作伙伴

【明報專訊】國際物流支付平台PayCargo公布，與本港智慧解決方案公司快易通建立策略合作伙伴。快易通為PayCargo在港獨家營運商，將負責該平台的本地交易。

PayCargo：未定亞洲區域總部地點

PayCargo亞洲區商務總監羅日昇表示，香港是全球最大空運貨物樞紐之一，也是跨國企業區域辦事處的匯聚地，故選擇香港作為拓展亞洲市場的首站。他續稱，集團目標擴展業務至超過140個地區，惟尚未決定亞洲區域總部的地點，若香港能為集團提供發展和擴展業務的機會，將會願意在港繼續投資。

同時，快易通副行政總裁區君宇表示，是次合作有助為本港打造一套智慧物流支付系統，其且提升香港物流業支付流程的效率與安全性。

日前國泰（0293）貨運站公布與PayCargo合作，國泰貨運站常務總裁華馬克（Mark Watts）表示，現時內地電子支付普遍，惟香港不少交易仍習慣以現金支付，尤其物流業，因此與PayCargo的合作將有助國泰貨運站達到「無現金」的目標。

PayCargo主要服務全球貨運和物流行業，自2009年起開始營運，有約5000家物流供應商合作，涵蓋海運、空運、貨車運輸等。該公司自2020年起集資共2.9億美元，當中1.3億美元由私募基金黑石集團管理。