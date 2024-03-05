奧海城商場鋪設環保磚減廢

郭鎧怡介紹，奧海城商場多管齊下減廢，商場外圍鋪設約5萬塊以塑膠廢料加工而成的環保磚，相當於回收利用150萬個膠樽。商場內與商戶合作進行廚餘回收，每天處理約600公斤廚餘。部分廚餘會運往小蠔灣有機資源回收中心O-Park處理；部分則直接被商場的廚餘機處理為有機肥料，用於商場園林、集團旗下的農圃，以及贈送予租戶和社福機構，變廢為寶，物盡其用。

ONE SOHO綠化率逾30%

郭鎧怡續稱，位於旺角的ONE SOHO相較於奧海城更能展示在鬧市區構建可持續發展建築項目的潛力。該項目整體綠化率逾30.5%，所有住宅停車位提供電動車充電裝置。項目安裝的節水設備使每年用水量與基線相比減少37%。此外，每個單位內部配備電子廢物監測系統，為住戶實時記錄日常垃圾相關數據。郭介紹，該系統可幫助住戶針對性處理廢物，以應對即將到來的垃圾徵費。

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