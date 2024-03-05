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日股破4萬關 歷來新高 半導體股領漲 今年吸外資1400億

【明報專訊】AI投資熱推動美國科技股持續向上，亞洲科技股上揚，日經指數昨首次突破4萬點大關，高見40,314.64點創歷史新高，收報40,109.23點，升198.41點。半導體相關股票領漲，晶片製造商Renesas Electronics（日： 6723）昨急升4.9%，而晶片設備製造商Tokyo Electron（日：8035）創新高。半導體測試設備供應商愛德萬測試（Advantest）（日：6857）曾升至接近52周高位。不過《日經新聞》指出，東京證券交易所Prime市場的下跌股票佔比達69%，沽壓也相對較大。大和證券指出，在突破4萬點關口後會有回吐壓力，但上升趨勢仍將持續。

日本企業的治理改革取得進展，加上市場期待日本擺脫通縮，企業利潤持續擴大，在東京證交所上市的企業，預計將連續第3年利潤創新高，吸引外資繼續流入日本股市。在亞洲市場，今年初以來的外國機構投資者（FII）累計流入日本股市的資金超過180億美元（約1404億港元），是亞洲市場吸金之冠，遠超以80億美元FII淨流入而排名第二的韓國股市。

原本在高位沽貨獲利的日本散戶，也加入外國基金的買入行列。日本最大網上經紀商SBI證券表示，由於大量客戶試圖登入，其股票交易軟件周一短暫崩潰。

據指日本擬宣布擺脫通縮

日經指數在2月22日時隔34年創歷史新高，盤中高見39,156點，打破1989年底日本泡沫經濟時代所創的38,957點峰值。該指數此後多次刷新紀錄高位，儘管市場對日本央行可能退出負利率政策的預期升溫。日本央行政策委員會成員高田創上周四表示，日本央行應開始討論可能退出超級寬鬆政策的細節。共同社引述消息人士稱，日本政府正考慮正式宣布已擺脫通縮狀態。

隨着日本企業相繼在春季勞資談判提出大幅加薪，更多觀察家認為，物價隨工資上漲的良性循環愈漸接近實現。

市場人士指出，只要推動外資入市的因素持續，包括通脹持續溫和、企業治理持續改善，以及日圓維持較低水平，以支撐按日圓計算的日本企業利潤，日本股市在中期內仍會上漲。日經指數繼去年攀升28%後，今年以來再漲20%。

分析：或現阻力 後市仍看好

盛寶金融策略師Charu Chanana表示， 4萬點肯定是重要的心理關口，可能會為該指數帶來一些阻力，但若結構性因素仍然有利，且日圓持續疲軟，這可能更像是一個利好信號。三井住友德思資產管理策略師Masahiro Ichikawa預計，日經指數將在今年底升至44000點。

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）和歐洲最大資金管理公司東方匯理資產管理預計，日本企業盈利增長及企業治理改善，將繼續推動日本股市的上升勢頭。

至於更廣泛的東證指數，目前仍較泡沫經濟時期的歷史高位低約6%。考慮到強勁的企業利潤增長及估值擴張，高盛將東證指數未來12個月的預測，由2650點上調至2900點。最新目標較周一收市的2706.28點，有7.2%上升空間。不過部分市場人士對日股急速的上升步伐表示擔憂。

（綜合報道）

[國際金融]