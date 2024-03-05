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比特幣升破6.6萬美元 距高位5%

【明報專訊】市場預期比特幣現貨ETF的需求持續強勁，推動比特幣價格繼續上漲，周一晚突破6.6萬美元關口，是2021年11月以來高位，一天內升逾6%，較逾兩年前所創的68,990美元歷史高位，僅低4.5%左右。自比特幣現貨ETF於1月11日開始交易以來，貝萊德（BlackRock）和富達投資等大型比特幣現貨ETF合共錄得73.5億美元淨流入。

大型現貨ETF淨流入逾73億美元

投資者憂慮錯過比特幣減半（Bitcoin Halving，預計在4月下旬出現）前的買入機會，推動比特幣現貨ETF的需求，令現貨面臨供不應求。交易員押注，比特幣價格快將突破新冠疫情期間所創的接近69,000美元歷史高位。在過去12個月，比特幣已升逾1.8倍。

一些分析師表示，雖然比特幣價格短期內可能繼續上漲，但隨着未實現利潤率（unrealized profit margins）接近極端水平，比特幣交易可能會在未來數周降溫。根據CryptoQuant的推算，「比特幣減半」後開採每枚比特幣的成本為42,700美元左右。

標普500指數與納指上周五創收市新高後，美股三大指數昨早段由高位回落。超微電腦（美：SMCI）與鞋履公司Deckers Outdoor（美：DECK）將於本月稍後獲納入標普500指數成分股，兩者股價早段分別升逾18%及逾2%。

（綜合報道）

[國際金融]