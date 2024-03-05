黃雯怡：理想汽車低位分段吸

受春節假期等因素影響，2月新年車銷量集體下滑，3月以來價格戰進入白熱化階段，包括比亞迪（1211）在內的車企逾10家車企降價。剛公布亮麗業績的理想汽車（2015），也受到市場整體內捲潮影響，由高位回吐近15%。不過，從中長線而言，理想仍是新能源車行業首選股份之一，值得趁低吸納。

理想汽車去年第四季業績勝預期，總收入417.3億元（人民幣，下同），同比增136.4%；淨利潤57.5億元，同比增長2068.2%；汽車總交付量約13.18萬輛，同比增長184.6%。毛利率升至23.5%，較第三季22%擴闊。自由現金流持續強勁，第四季度自由現金流146.4億元，按年增加349.4%。管理層稱，2024年首季度交付量為10萬至10.3萬輛，按年增長90%至96%，按季降22%至24%；目標是在未來的每個季度都保持20%以上毛利率。

過去一年理想首次全年盈利，反映規模效應開始顯現。今年進入產品矩陣擴張期，加速純電車佈局，盈利表現有機會進一步上升；當前市盈率約23倍，可在低位逐步吸納，中線上望200元。

英皇資本財富管理分析方案高級分析員

[黃雯怡 股海文蹤]