moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

馬斯克控告OpenAI違背初衷 促公開技術及歸還捐贈

【明報專訊】據外媒報道，擁有SpaceX、Tesla、Neuralink等多家科技公司的美國企業家馬斯克（Elon Musk），已在2月29日入稟法院，起訴美國人工智能軟件公司OpenAI及其行政總裁Sam Altman違背成立時的初衷。

指違反重大進展開源承諾

淪為微軟閉環子公司

訴訟文件聲稱，OpenAI和Sam Altman違反了這家AI研究機構成立時達成的一項協議，即開發人工智能系統是為了造福人類、而不是為了盈利的初衷。OpenAI接受微軟巨額投資的聯盟關係，破壞了旨在維持人工智能領域的重大技術突破需要開源的協議；OpenAI轉而開發「專利技術」，實際上已經變成微軟的閉環子公司。

Elon Musk尋求法院裁決，要求OpenAI公開其技術，並阻止OpenAI利用其資產為微軟或者任何個人的經濟利益服務；另外還要歸還他當初捐贈的4400萬美元。

Elon Musk曾經在2015年12月協助成立OpenAI。他在訴訟文件中強調，他向OpenAI捐贈了4400萬美元；而誘使他作出捐贈的，是OpenAI將會一直維持是非牟利機構的承諾，包括書面承諾。

據悉，OpenAI最初純粹是一家非牟利機構。但後來為了籌集研究資金，它的組織架構和章程變得十分複雜，除了非營利的母公司OpenAI, Inc.之外，還有管理實體OpenAI GP LLC，以及由OpenAI, Inc.、員工和投資者、微軟共同擁有的有限獲利子公司OpenAI Global。

為了平衡非牟利的初衷，OpenAI在2019年成立有限獲利子公司OpenAI Global時，規定了其員工和投資者，包括創投基金和微軟等的回報利潤，最多為他們的投資額的100倍。所有超出上限的盈利，都會返還給非營利的母公司OpenAI, Inc.。

據OpenAI稱，上限利潤模式允許OpenAI Global LLC吸引創投基金的投資以及人才效力。

而2018年2月，Elon Musk辭去OpenAI Global, LLC.的董事會席位時，曾向外宣稱，由於Tesla正為自動駕駛汽車開發人工智能技術，他作為Tesla的行政總裁，若繼續擔任OpenAI Global, LLC.的董事，會有潛在利益衝突。

不過，Sam Altman其後表示，Elon Musk當時認為，OpenAI的人工智能技術已經落後於Google等其他公司，所以提議由他自己來接管OpenAI，但被董事會拒絕，才決定離開。之後，Elon Musk亦沒有再向OpenAI作出捐贈。

但不論這兩個講法孰真孰假，一般相信，Elon Musk辭去OpenAI Global, LLC.的董事會席位，離不開兩個原因。第一，是在研究方向上和Sam Altman等發生分歧。第二，是對OpenAI改變組織架構有異議，尤其是成立有限獲利子公司OpenAI Global，以及計劃吸引其他公司投資等。

旗下公司與OpenAI為競爭對手

法院未必受理馬斯克訴訟

Elon Musk能否在這宗官司勝訴，要看幾個關鍵點。第一，是Elon Musk協助OpenAI成立時達成的協議或初衷──開發人工智能系統是為了人類福祉，而不是為了盈利，究竟是以哪些方式表達。第二，OpenAI當時是否有承諾，它在人工智能領域的所有重大技術突破都需要開源。第三，就是OpenAI和微軟的關係是否過分緊密和具有排他性，而這有沒有違反OpenAI成立時的初衷或精神。

有說Elon Musk提及的創始協議，可能只是口頭承諾；但他強調，協議在OpenAI成立時就被記錄在一份法律文件中。

不過，有學者質疑，由於Elon Musk自己在去年3月成立了獲利性質的人工智能公司xAI，後者在去年12月亦推出了稱為Grok的聊天機器人，實際上就是OpenAI的競爭對手，法院未必會認真對待他的訴訟。

至於第二點，OpenAI似乎並不否認這個說法。但什麼才算是人工智能領域的重大技術突破，OpenAI的看法卻和Elon Musk截然不同，雙方看來在爭論什麼才算是「通用人工智能」（AGI）。

Elon Musk的訴訟文件表示，OpenAI去年3月發表的ChatGPT-4，已經突破了「通用人工智能」的門檻，亦即是電腦的功能已達到或超過人類智慧的水平，要求法院對此作出判決。

此外，OpenAI正在建立另一個稱為Q*的模型，將會比ChatGPT-4更強大，根據創始協議，這類技術都要維持開源。

但OpenAI堅稱，儘管該公司的大型模型在語言和推理任務方面取得成功，但尚未實現「通用人工智能」，像ChatGPT-4就仍然會產生錯誤、胡編亂造和幻覺。

至於第三點，個人認為，Elon Musk等到微軟已累積投資了100多億美元在OpenAI上，才提出異議，恐怕是太遲。

明報記者 薛偉傑

[科技觀潮]