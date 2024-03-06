moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

恒指挫433點 失守50天線 科技藍籌股領跌 科指瀉逾4%

標籤：經濟

【明報專訊】國務院總理李强發表政府工作報告，將今年經濟增長目標訂為5%左右，承認「實現今年預期目標並非易事」。工作報告平實、驚喜不大，港股借勢調整，曾跌500點，收市報16,162點，跌433點，並跌穿50天線。重磅科網、新能源車股沽壓大，科指跌逾4%，跑輸大市。大市成交連續6日逾千億元。港股通北水淨流入近60億元，為一周多來高位。分析指市場對內地未有提出實質措施挽救經濟感失望，但外資大行似看到資金流向有改善的迹象。

明報記者

摩根士丹利報告指出，截至2月底，資金流出中國股市的速度放緩，區域主動型基金經理開始增持增長型科技股，這可能緩解股市1月低點反彈能否持續的疑慮。大摩引述EPFR的數據指出，上月內地和香港股市出現22億美元的淨流出（其中95%可歸因於投資者的贖回），1月份為26億美元。高盛報告指出，滬深股通北向交易最新一周錄得約33億美元淨流入，為2023年7月以來最大單周淨流入。

北水連續14日流入 累涉逾457億

恒指昨低開252點，跌幅曾收窄至145點，之後沽壓再增加，午後跌幅擴大至500點，低見16,095點，收市跌433點，報16,162點，結束兩連升。國指跌2.6%，科指跌4.3%。大市全日成交1121億元。北水淨流入59.3億元，為連續第14日流入，累計流入逾457億元。騰訊（0700）昨錄6.99億元北水淨入。

重磅科網股拖低大市，騰訊、京東（9618）、美團（3690）、小米（1810）及阿里巴巴（9988）挫2%至7%；新能源車股受壓，理想汽車（2015）、小鵬汽車（9868）及蔚來（9866）跌2%至5%。金融股捱沽，恒生銀行（0011）昨除淨跌近3%，友邦（1299）挫3.9%。網上醫療股沽壓大，京東健康（6618）、阿里健康（0241）跌約8%，為表現最差兩隻藍籌股。

香港股票分析師協會理事連敬涵表示，市場對政府工作報告未有提出實質措施救經濟感到失望，而政府將今年經濟增長目標訂為約5%，已是市場預期，但能否達到目標，市場有疑問，尤其是內地樓市未有好轉迹象。加上港股2月累積不少升幅，在沒利好消息下，回吐很正常，若恒指失守16,100點，有機會回落至萬五點水平。

分析：股市有波幅無升幅

資深股評人郭思治表示，昨日恒指收市指數，失守多條平均線，反映市底弱，目前只得北水支撐，未有其他資金流入，故股市暫時並無作為，只是「有波幅、無升幅」。