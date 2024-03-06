上月港PMI跌至49.7 連續兩月收縮

該報告提及，單從外銷及來自中國內地的訂單分析，兩者都在首季中段持續減少，而促使新增業務緊縮的原因包括競爭趨升、市况轉淡、客數減少等。有鑑於接單減少，企業3個月以來首次縮減經營活動。行業數據顯示，以製造業的減產幅度最明顯，但從總體私營經濟來看，因企業持續清理手頭訂單，所以整體跌幅尚算溫和。至於採購活動，其緊縮程度與新增業務的跌幅相若，但由於企業在2月減低對庫存物料的用量，因此採購庫存有所增加。不過，航運價格與原材料及薪酬開支持續增加，導致整體投入成本通脹加劇，創3個月高位。即使成本通脹升溫，但私營企業選擇承受部分壓力，個別更不惜減價銷售，因此產出售價升幅回落至兩年以來最小。

分析：企業對銷售前景悲觀

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，成本通脹升溫，但產出售價升幅回落至兩年最低，反映公司盈利受壓。展望銷售前景，企業普遍悲觀，因此對轉嫁成本顯得克制，唯恐進一步侵蝕市場需求。2月份數據其中一個亮點是就業增長復蘇，惟升幅不大。不過，他認為最終需要市場需求重拾增長，才能提振營商景氣。