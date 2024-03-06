武漢有機趣致集團再申來港上市

武漢有機上載的初步上市文件顯示，其截至2023年底止年度，受到環球經濟欠佳，下游需求疲弱等因素影響，致產品跌價，錄得收入按年減少14.6%至21.66億元（人民幣，下同），溢利亦只有7290.2萬元，按年減少78.6%。毛利率亦按年減少10個百分點至12.3%。今次上市集資所得，主要用於新生產設施、研發、銷售及一般營運資金所需。公司指出，未來派息由董事酌情決定。

至於趣致集團，主要經營自動販賣機，在內地銷售飲料、食品、日用品及化妝品，截至2023年尾共有7543台販賣機。截至2023年底止全年度，受惠於收入增加，以及用公允值計算的金融負債公允值虧損減少，因此實現扭虧為盈，盈利達1.31億元。截至今年1月，該集團新簽89個項目，合約總價值為6510萬元。上市集資所得用於擴大自動販賣機網絡、優化營銷服務等。

明報記者

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