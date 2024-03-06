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蔚來上季蝕56億遜預期 第二品牌首款產品擬第3季推出

【明報專訊】蔚來（9866）（美：NIO）公布去年第四季及全年業績，第四季虧損略收窄至55.93億元（人民幣，下同），上年同期為58.47億元，惟仍高於市場預期的50.99億元。全年虧損擴大至211.47億元，上年同期為145.59億元，亦高於預期的198.38億元。蔚來創始人、董事長兼首席執行官李斌表示，第二品牌的首款產品將在今年第三季推出，料成本較特斯拉Model Y至少低10%。

明報記者 黃志偉

蔚來去年第四季收入總額按年增6.5%至171.03億元（見表），勝預期的168.05億元，毛利率按年升3.6個百分點至7.5%；當中，汽車銷售額按年增4.6%至154.39億元，汽車毛利率按年升5.1個百分點至11.9%。以全年來看，收入總額按年增12.9%至556.18億元，毛利率按年跌4.9個百分點至5.5%；其中，汽車銷售額按年增8.2%至492.57億元，汽車毛利率按年跌4.2個百分點至9.5%。

蔚來預計，今年首季汽車交付量介乎3.1萬至3.3萬輛，相當於按年減少約0.1%至增加約6.3%，低於市場預期的4.4萬輛。收入總額料介乎104.99億元至110.87億元，按年減少約1.7%至增長約3.8%。

全年虧損擴至211億 超預期

李斌於電話會議時表示，蔚來第二品牌的首款產品將在今年第三季推出，第四季開始大規模交付，並指該車款的實驗版本已在去年第四季下線，公司對版本的條件感到滿意。他續稱，採用換電模式的新品牌成本較特斯拉Model Y低10%，故有更吸引的定價。另外，蔚來將有一款面向家庭的SUV，目前已進入開模階段，料明年可上市。

同時，李斌指NIO品牌確保毛利率，故不會以降低售價來換取銷量，但第二品牌的產品針對家庭市場，推出時將以銷量為優先，相信該組合較有利長期營運。至於第二品牌銷售店數量，他期望今年目標不低於200間。

確保毛利率 不降價換取銷量

市場擴展方面，李斌表示，蔚來專注中國市場，並加強三四線城市的投入，並會對海外市場探索，將對歐洲5個國家精細經營，亦因公司獲阿布扎比的投資，今年計劃以更靈活方式進入阿聯酋等地，當中不排除與當地公司合作的可能。