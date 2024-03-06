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置富產業信託末期分派減15%

標籤：經濟

【明報專訊】置富產業（0778）公布，去年全年總收益按年增1.2%至17.86億元，物業收入淨額按年增0.7%至12.99億元，可供分派收益按年減少7.6%至8.11億元。每單位末期分派0.1802元，按年減少14.59%。全年每基金單位分派0.4038元，按去年底收市價相當於8.1%的分派收益率。置富資產管理公司行政總裁兼執行董事趙宇稱，去年總收益及物業收入淨額錄得疫情以來首次恢復增長。

資產負債比率24.6%

高息環境導致置富去年融資成本（撇除衍生金融工具公平值變動）增加45.3%。趙宇指出去年集團成本對收益比率為25%，資產負債比率為24.6%，均處於健康水平。總債務中約62%已按固定利率做出對冲，緩解期內利率上升的部分影響。2022年9月收購新加坡高文之星物業及持續推進資產增值措施，亦令集團去年實際借貸成本較2022年同期提高0.9個百分點至3.6%。但她強調，集團直至2025年底沒有再融資需求，因此會保持審慎態度應對宏觀經濟各種不確定性。

商場租務方面，趙宇稱，上年商場綜合出租率升至94.4%，其中12個商場出租率達97%以上。新訂租約佔物業組合總面積的31.8%，租戶續租率達83%。

趙續指出，去年餐飲及服務業續租租金調升率向好，而幼稚園及地產代理則相對較差，希望全面「撤辣」有助樓市交投轉旺，支持地產代理承租能力，集團亦會因今年市况為租戶訂立合理租金，以保留優質商戶、並引入更多商戶進駐。