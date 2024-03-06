Mox擬下半年推虛產投資服務

Mox投資產品主管柳翰揚表示，有意與港持牌虛擬資產交易平台合作，現時正在選擇合作方，再向金管局及證監會提交相關申請，向客戶提供包括比特幣、以太幣等虛擬資產投資，料於今年下半年提供服務，亦希望能向客戶提供美國比特幣現貨ETF投資服務。

投資業務年初試業至今 錄1萬客參與

Mox產品總監鮑志毅（Jayant Bhatia）指出，Mox Invest自今年1月底試行，現時已錄得1萬用戶參與，相信正式推出服務後，用戶數目將錄得明顯增長。該行行政總裁胡博思（Barbaros Uygun）指出，正在研究推出只有私人銀行才提供的投資組合為本投資服務，將不設門檻費。

此外，Mox去年撥備水平有所增加，今年撥備水平或將趨向穩定，冀該行可在今年底達至收支平衡。

Mox Invest的香港證券交易費用為每宗0.12%（最低收費為30元）；美國證券交易費用為每股0.01美元（最低收費為5美元），少於1股的美股零碎股交易費用為固定佣金1美元。

另外，Mox Bank亦與安聯投資合作推出獨家基金產品「安聯收益增值基金」，投資環球高息債券，由安聯投資作風險管理，最低投資額為1港元。