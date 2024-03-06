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和記電訊去年虧損收窄 派息維持

【明報專訊】和記電訊（0215）公布去年全年業績，期內總收益為48.96億元，按年相若；EBITDA按年升3%至14.57億元；去年虧損收窄至5200萬元，2022年虧損1.58億元。每股虧損1.08仙，末期息維持派5.21仙，全年派7.49仙，亦與上年相同。集團執董及行政總裁古星輝表示，受惠於去年復常及全球旅遊業重回正軌，漫遊服務收益增長令人鼓舞，服務收益亦錄得增長。

漫遊收益恢復至疫前71%

期內，服務收益按年升8%至35.31億元，當中漫遊服務收益按年升77%至5.26億元。集團指去年出境漫遊收益回復至疫情前的75%，漫遊總收益恢復至疫前71%。因需求減弱及市場氣氛審慎，硬件及其他產品收益按年減15%至13.65億元。

主要表現指標方面，客戶總數按年升21%至396.3萬名；5G滲透率按年升16個百分點至46%；後繳淨ARPU增加4%至174元；無合約式預繳業務SoSIM 收入按年增加 99%，客數則按年增加 76%。至於後繳客戶每月流失率，因集團的企業客戶於疫情後減少「在家工作」，由上年0.8%升至1%。

古星輝表示，集團去年推出多個新項目，包括高端客戶市場的品牌SUPREME，推動其ARPU按年增長8%。他續稱，將繼續開拓5G家居寬頻業務的增長潛力，5G家居寬頻客數按年增長93%。董事會對近期前景樂觀，預期業務在漫遊、5G寬頻服務等帶動下將穩定增長。