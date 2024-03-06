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iPhone首6周內地銷量急跌24% 蘋果內地手機市佔率跌至第4

【明報專訊】市場調查機構Counterpoint最新報告顯示，今年首6周計，蘋果公司（美：AAPL）旗下iPhone在內地銷量按年急跌24%，令蘋果在內地智能手機市場佔有率排名跌至第四，落後包括Vivo、華為及榮耀三個內地品牌。彭博報道，數據或引起市場對iPhone需求減退的擔憂；蘋果昨日盤前曾跌近2%至171.72美元。

明報記者 蕭嘉聰

Counterpoint數據顯示，今年首6周整體內地手機市場銷售按年跌7%，不過華為銷量按年大增64%，大幅跑贏同業表現，是少數錄得銷售增長的廠商，另一品牌榮耀亦錄得2%增長；小米（1810）、Vivo及Oppo首6周銷量分別跌7%、15%及29%。市佔率方面，由於蘋果手機銷售下跌，今年市佔率由19%降至15.7%，Vivo以17.6%保持於第一位，華為及榮耀以16.5%及16.3%的市佔率排行第二及第三。

華為銷量增幅跑贏同業 Vivo市佔第一

Counterpoint高級分析師張孟孟指出，iPhone於高端市場面臨華為的激烈競爭，同時被Oppo、Vivo及小米等公司的激進定價而在中端市場受壓。他又稱，iPhone 15較上一代沒有重大升級，亦令消費者不更換手機。

市場競爭激烈 iPhone減價迎戰

蘋果手機表現在內地一直面臨多方夾擊，根據另一研究機構IDC報告，去年全年蘋果首次成為內地智能手機市佔率第一位，達至17.3%，惟只領先第二的榮耀僅0.2個百分點。此外，今年初蘋果於內地亦曾傳出iPhone減價消息，包括iPhone 15系列官網於1月18日至21日罕見開啟「迎春限時優惠」；上周阿里巴巴（9988）旗下天貓及京東（9618）蘋果官方旗艦店亦在農曆新年後下調iPhone 15系列機型售價，iPhone 15 Pro Max手機零售價每部減價高達1300元人民幣。