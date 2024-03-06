資金避險 金價見歷史新高 比特幣同創高 突破6.9萬美元大關

美股三大指數昨早段繼續由高位回落，道指早段跌逾百點，納指跌逾1%。市場調查數據指出，蘋果今年首6周在華的iPhone銷量按年大跌24%，拖累其股價早段跌近3%【詳見B4版】。2月在華出貨量倒退的特斯拉（Tesla）（美：TSLA），其德國廠房因高壓電塔被極左組織破壞而需要停產，Tesla股價繼周一挫7%後，昨早段再跌3%。

交易員押注6月減息概率升至近七成

上周的美國製造業數據，以及昨晚公布的美國2月ISM非製造業指數均較預期差，加上通脹升幅符合預期，令市場押注減息在望，提振了無收益黃金的吸引力。金價上周已升約50美元。市場目前聚焦美聯儲主席鮑威爾周三至周四向國會發表貨幣政策證詞，為利率政策透露更多端倪。此外，周五的非農就業數據，也可能為減息時機提供線索。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注6月開始減息0.25厘或以上的概率，升至接近七成。

不過德國商業銀行分析師Thu Lan Nguyen指出，由於美聯儲何時開始減息，以及減息的幅度仍存在很大不確定性，金價的升勢較弱，未來幾天有可能出現獲利盤，令金價輕微向下修正。

分析：美債「信用貶值」 帶動黃金比特幣價

此外，投資者憂慮錯過比特幣減半（Bitcoin Halving，預計在4月下旬出現）前的買入機會，推動比特幣現貨ETF的需求。自比特幣現貨ETF於1月11日開始交易以來，貝萊德等大型比特幣現貨ETF合共錄得近80億美元淨流入，令現貨面臨供不應求。

美銀知名分析師Michael Hartnett指出，美國債務規模，以每100天上漲1萬億美元的速度急速膨脹，令「信用貶值」交易接近歷史高位，這也成了黃金和比特幣等價格上升的因素。

受比特幣價格上漲帶動，全球持有最多比特幣的上市公司MicroStrategy（美：MSTR）周一股價暴漲24%，收報1334.01美元，創2000年3月以來新高。該公司周一收市後宣布，準備發行6億美元的可轉換優先債券，將收益投資比特幣，其股價昨早段跌逾5%。

（綜合報道）

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