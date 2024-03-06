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Claude 3系列AI模型 多項基準測試勝GPT-4

【明報專訊】AI模型之爭愈趨激烈。由ChatGPT母企OpenAI前僱員創立，並獲Google和亞馬遜注資的AI初創Anthropic，發布了Claude 3系列的AI模型，聲稱該AI模型的Opus版本，在多項基準測試的表現，擊敗OpenAI的GPT-4及Google旗下Gemini 1.0 Ultra等頂尖AI模型。

Anthropic由OpenAI前僱員創立

Anthropic表示，Claude 3與GPT-4也是多模態（multimodal）模型，它可理解用戶提供的文字及圖像，進而作出分析和預測、建立內容、生成編碼，並以英語、法語、西班牙語及日語等作出回應。它也可接收不同的視像格式，包括照片、圖像及施工圖等。在用戶提問後，它幾乎可即時給予答案。

該公司表示，Claude 3有初級版的Haiku、中級版的Sonnet及高級版的Opus，合共3個版本。其中最聰明的Opus，在「研究生水平邏輯思考能力」的基準測試中，得分達50.4%，高於GPT-4的35.7%；在「本科生專業知識水平」的基準測試，Opus取得86.8%，壓倒GPT-4的86.4%。此外，在數學解難、編碼及文字理解的基準測試，Opus也勝過GPT-4和Gemini 1.0 Ultra。即使是中級版的Sonnet，其「研究生水平邏輯思考能力」基準測試的得分，也比GPT-4高。就是初級版的Haiku，也能在3秒內閱讀包含圖表在內的研究論文。

Anthropic的應用程式介面（API）目前支援Sonnet及Opus，用戶亦可透過亞馬遜及Google雲端平台使用這兩個版本。不過Opus目前僅開放給Claude Pro訂戶，而Haiku將於稍後才上市。

75美元生成每百萬個tokens

高GPT-4 Turbo收費1.5倍

Opus目前的收費高於同行，客戶提供每百萬個tokens（語言模型的最小單位，包括單字、詞素及標點）給其處理，收費為15美元，相比GPT-4 Turbo的收費為10美元。Opus生成每百萬個tokens的收費為75美元，而GPT-4 Turbo的收費僅30美元。但Anthropic似乎對其收費頗具信心，認為客戶如要執行複雜的認知任務，例如準確處理複雜的財務分析，Opus仍有其吸引力。

Anthropic於2021年由OpenAI的前高層Dario Amodei等創立，是OpenAI主要競爭對手之一。由於OpenAI與微軟緊密合作，使Anthropic成為其他科技巨企的合作對象。《金融時報》的消息指，Google在2022年向其注資3億美元，換取其10%股份，並在去年繼續加碼投資。亞馬遜去年亦表示，將向該公司投資最多40億美元，以獲取其少數股權。

（綜合報道）

[國際金融]