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加國退休基金本周港裁員一成

標籤：經濟

【明報專訊】本港及內地股市去年至今年初走勢疲弱，續有外資機構縮減本港人手的消息傳出。彭博引述消息稱，加拿大退休金計劃投資局（Canada Pension Plan Investment Board）已通知員工，本周裁減大中華股票團隊10多個職位，相當於香港員工總數近10%，部分受影響的投資組合將轉交其他團隊處理。裁員後，公司在港仍有約140個職位。

涉大中華股票團隊逾10個職位

該基金回應身為主動投資管理公司，會根據宏觀經濟因素，以及不同公司、行業、國家和地區的風險和機遇，不斷調整全球投資方式，強調中國仍是投資組合的關鍵部分。

截至去年底，該基金在亞洲區投資約1370億加元（逾7870億港元），當中有36%在大中華區。美國監管文件顯示，該基金去年第4季曾趁低吸納不少中國概念股，包括開倉新買入阿里巴巴（美：BABA）近2.6億美元、京東（美：JD）約2844萬美元、網易（美：NTES）約3087萬美元等，同時增持百度（美：BIDU）、攜程（美：TCOM）等。

除了加拿大退休金，路透引述消息稱，美國投資銀行摩根士丹利旗下的摩根士丹利（中國）股權投資基金，去年12月起裁減約9%職位，影響約15名員工，是去年6月由合資伙伴收購餘下股權以來首次裁員。截至去年底，該基金管理資產約198億元人民幣，自2021年高峰期以來已回落53%。