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FT：淡馬錫擬投資OpenAI 正與CEO談判

【明報專訊】《金融時報》引述知情人士稱，新加坡主權財富基金淡馬錫（Temasek）的高層，最近數月與ChatGPT開發商OpenAI行政總裁Sam Altman多次會面，商討對OpenAI投資的可能性。倘達成協議，將會是首次有政府資金為OpenAI融資。

起初對Altman創投公司感興趣

知情人士稱，淡馬錫起初是對投資Sam Altman的Hydrazine Capital創投公司感到興趣，近期的會談也將OpenAI列入投資的考慮範圍。消息稱，雙方談判仍在進行，但只屬初步階段，尚未就投資規模達成一致。

淡馬錫管理層：AI為投資重點

淡馬錫管理層表示，AI是其投資重點，其現有投資組合，包括韓國AI晶片初創Rebellions及矽谷生成式AI晶片設計公司d-Matrix。

與淡馬錫進行談判之際，Sam Altman也在尋求展開半導體業務。Sam Altman上月曾發帖稱：「建立大規模的AI基礎設施，以及強韌的供應鏈，對經濟競爭力尤為重要。OpenAI將嘗試提供協助。」

儘管OpenAI自2022年11月推出聊天機械人ChatGPT以來收入大幅增長，但Sam Altman表示，由於建立及訓練AI模型成本高昂，令OpenAI仍處於虧損。他正尋求展開半導體業務，以減少OpenAI對Nvidia的尖端AI晶片的依賴。《華爾街日報》引述知情人士稱，Sam Altman正與阿聯酋政府在內的投資者洽談，爭取籌集資金，重塑全球半導體產業。知情人士稱，該項目可能需要集資多達5萬億至7萬億美元。

（綜合報道）

[國際金融]