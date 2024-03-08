港鐵去年少賺21％ 賣樓盈利挫八成

適時再推東涌東站小濠灣項目

港鐵昨日公布2023年度業績，全年未計投資物業公允值收益前的基本業務盈利按年大減40%至63.64億元，較預期的70.2億元為差。淨利潤則按年減少20.8%至77.84億元，高於市場預估的70.2億元。每股派末期息0.89元，可以股代息，派息水平按年持平。

鐵路業務虧損收窄77%

按業務劃分，香港鐵路業務稅息前虧損達11.11億元，按年收窄76.5%，連續虧損4年半；在港車站商務分部利潤錄得增長，租務部門在大圍圍方及黃竹坑The Southside商場投入營運，令在港租務部門分部稅息前盈利增至39.9億元，均有助經常性盈利增加。

另外，港鐵料今後3年資本開支達879億元，單是鐵路維修及更新資本開支便佔47%、達411億元。今明兩年預計開支較去年預測分別多出8%及52%。

擬推14項目共1.4萬單位

港鐵的地產發展稅後利潤不及之前，並主要來自銷售日出康城第11期凱柏峰有關。鄧智輝表示，由於他們擬推出在建中的14個項目共1.4萬個單位，因此不擔心未來在港地產發展業務受壓。同時其會視乎情况再就東涌東的項目招標。另一流標項目小濠灣方面，則正進行前期工作，若連同地基進展到若干程度將會適時推出。

至於商場租務，鄧智輝指出，去年中開幕的大圍圍方出租率已達100%，人流每月見新高。港島南岸商場的出租面積已達80%，預期年中會分批完成讓商戶進駐，並讓食肆全面入場。港鐵未來亦會繼續尋求適當機會，鞏固經常性收入。雖然車站商務租務續租仍待復蘇，不過，香港客運服務常務總監楊美珍表示，情况已比前一年有改進，料會慢慢復蘇。