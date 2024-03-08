moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

醫藥科網新能源車拖累 恒指挫208點 成交縮減

標籤：經濟

【明報專訊】內地貿易數據雖然好過市場預期，但A股由升轉跌，港股昨天亦跟隨向下，連續7個交易日破千億元成交「斷纜」。科網、醫藥、新能源車股沽壓較大，石油、黃金等商品股做好。證券界形容，大市短線呈整固格局。

恒指昨低開20點，初段曾升74點，接近中午倒跌，午後跌勢加深，最多跌301點，曾跌穿20天線、50天線，收市跌208點，跌幅1.27%，報16,229點。國企指數跌59點報5613點。科技指數跌1.56%報3359點。大市成交縮減至980億元，是一星期以來最少。

美國參議院一個委員會通過，限制中國生物科技公司的法案，有待參議院全體審議。雖然藥明康德（2359）重申，不會對美國國家安全構成風險，但同系股份仍「洗倉式」急瀉，藥明康德和藥明生物（2269）皆挫逾20%，是表現最差兩隻藍籌，藥明合聯（2268）亦跌近10%。券商野村關注醫藥代工行業（CRO）投資氣氛或惡化，多隻相關股份都受壓（見表）。

美元走弱 紫金中海油做好

新能源車股亦偏弱，比亞迪（1211）跌逾2%，理想汽車（2015）、小鵬汽車（9868）都跌逾5%。科網股普遍同步回吐，美團（3690）跌3.7%，網易（9999）跌4%，阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）都跌逾1%。但京東集團（9618）周三公布季度業績後，有大行讚利潤率好過預期，紛調高目標價，公司股價逆市升近6%，是表現最好藍籌。

聯儲局主席鮑威爾重申，今年稍後可能適宜減息，美元曾跌至1個月低位，利好石油、黃金等商品投資氣氛，金價曾再創新高，紫金礦業（2899）升逾3%。中海油（0883）升2.7%，收報17.2元，是逾11年高位。

內地投資者繼續南下買港股，「北水」昨天淨流入增至近45億元，而且已連續16個交易日淨流入，時間是近1年來最長。至於外資連續第2日淨沽售內地股票，昨天「南水」淨流出增至21.4億元。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑認為，內地人大、政協兩會期間，樓市等沒有重大政策，股市短線傾向整固。