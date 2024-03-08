醫藥科網新能源車拖累 恒指挫208點 成交縮減

恒指昨低開20點，初段曾升74點，接近中午倒跌，午後跌勢加深，最多跌301點，曾跌穿20天線、50天線，收市跌208點，跌幅1.27%，報16,229點。國企指數跌59點報5613點。科技指數跌1.56%報3359點。大市成交縮減至980億元，是一星期以來最少。

美國參議院一個委員會通過，限制中國生物科技公司的法案，有待參議院全體審議。雖然藥明康德（2359）重申，不會對美國國家安全構成風險，但同系股份仍「洗倉式」急瀉，藥明康德和藥明生物（2269）皆挫逾20%，是表現最差兩隻藍籌，藥明合聯（2268）亦跌近10%。券商野村關注醫藥代工行業（CRO）投資氣氛或惡化，多隻相關股份都受壓（見表）。

美元走弱 紫金中海油做好

新能源車股亦偏弱，比亞迪（1211）跌逾2%，理想汽車（2015）、小鵬汽車（9868）都跌逾5%。科網股普遍同步回吐，美團（3690）跌3.7%，網易（9999）跌4%，阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）都跌逾1%。但京東集團（9618）周三公布季度業績後，有大行讚利潤率好過預期，紛調高目標價，公司股價逆市升近6%，是表現最好藍籌。

聯儲局主席鮑威爾重申，今年稍後可能適宜減息，美元曾跌至1個月低位，利好石油、黃金等商品投資氣氛，金價曾再創新高，紫金礦業（2899）升逾3%。中海油（0883）升2.7%，收報17.2元，是逾11年高位。

內地投資者繼續南下買港股，「北水」昨天淨流入增至近45億元，而且已連續16個交易日淨流入，時間是近1年來最長。至於外資連續第2日淨沽售內地股票，昨天「南水」淨流出增至21.4億元。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑認為，內地人大、政協兩會期間，樓市等沒有重大政策，股市短線傾向整固。