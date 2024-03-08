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金管局推央行數碼貨幣項目Ensemble

【明報專訊】金管局宣布展開全新的批發層面央行數碼貨幣（wCBDC）項目Ensemble，其項目將重點為今年將推出的wCBDC「沙盒」，以進一步研究及測試代幣化用例，包括代幣化現實世界資產的交收。而於「沙盒」內，金管局有意打造一個互通介面，以供各銀行間做跨行代幣化存款結算，旨在日後解決不同銀行間所發行不同的代幣化存款，不能互相兼容及轉帳的問題。待該介面完成後，該局會於互通介面內進行不同的代幣化應用場景。

金管局表示，若wCBDC「沙盒」能得到業界正面迴響，該局將適時發行wCBDC。金管局副總裁李達志表示，為配合項目，將準備成立架構工作小組，邀請銀行、科技公司、央行數碼貨幣（CBDC）專家小組成員，以及本地或外地數碼資產行業內的科技公司參與，共同決定互通介面內的定立標準。匯豐、恒生（0011）、中銀香港（2388）將參與wCBDC項目Ensemble，Hashkey亦表明將與金管局就項目進行合作磋商。

李達志續稱，日後該互通平台適用範圍，亦有待擴展至數碼港元及穩定幣等其他數碼貨幣。金管局首席金融科技總監周惠強表示，該wCBDC架構工作小組目旨在建立互通介面，討論其介面技術及互聯互通標準，並接收業界對互通介面的具體要求，以及期待所具備的功能。周惠強續稱，該局定於6月完成建立「沙盒」的初期目標，待「沙盒」完成後，金管局會測試wCBDC實際使用案例。