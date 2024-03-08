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內地首兩月進出口表現勝預期 新興市場需求強勁 帶動出口貿易

標籤：經濟

【明報專訊】中國海關總署公布今年1至2月份進出口數據，按美元計價，1至2月累計進口按年升3.5%（見圖），勝預期的2%，另受新興市場帶動，今年1至2月出口按年升7.1%，亦遠高預期的1.9%。貿易順差1251.6億美元，多過預期的1068億美元，但有分析指首兩個月的出入口數據較佳，或與農曆新年季節因素及工作日數較有關係，料3月出口增長或大幅放緩。

明報記者 黃志偉

按地區劃分，輸往新興國家的出口按年升幅較大（見表），其中巴西按年升33.8%。印度、印尼和越南等東南亞國家的出口均有雙位數升幅。輸往發達國家出口方面，美國出口按年升5%，歐盟則按年跌1.3%，當中荷蘭按年跌21.2%。另外，出口至香港由去年12月按年跌1.1%，轉升16.4%。

進口方面，大部分歐美國家均錄得跌幅，歐盟按年跌9.4%，美國按年跌9.7%，英國按年跌21.3%，但荷蘭進口續升，按年升26.6%。從東盟、拉丁美洲、非洲等地區的進口，分別按年升3.3%、8.1%和4.5%。同時，由香港進口按年升15%。

以出口商品類別來看，電子產品均錄得升幅，手機、家用電器、集成電路等數量分別按年升12.8%、38.6%及6.3%，但只有手機的出口金額下跌，按年跌18.2%，主要受高基數效應影響。至於進口商品類別，電子產品數量及金額亦錄得升幅，集成電路數量按年升16.8%，金額升15.3%；半導體數量按年升23.4%，金額升5%。部分消費商品亦下跌，當中美容化妝品數量按年跌14.7%，金額跌19.5%。整體進口商品跌幅最多為稀土，數量按年跌18.6%，金額跌41.6%。

大摩料3月出口增長大幅放緩

摩根士丹利發表報告指出，進口主要改善在於科技相關的加工貿易；而出口強勢增長受外需支撐，但亦與農曆新年季節因素及工作日數較多有關。大摩指因基數較高，3月出口增長或大幅收縮，導致今年首季出口增長或約1%。該行維持今年內地出口增長2%的預測。