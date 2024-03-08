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易綱建議房地產 設預售資金保險機制

標籤：經濟

【明報專訊】人民銀行前行長易綱在全國政協會議發言，建議設立房地產預售資金保險機制，先考慮以今後3年為限，由中央財政或人行每年按預售監管資金餘額1%提取預售保險基金，3年合共300億元（人民幣，下同），並允許房地產企業合規動用一定比例的預售監管帳戶資金，估計可讓房企立即使用1萬億元資金。

倘現爛尾樓 可動用資金賠付

易綱表示，若未來房企出現爛尾樓，可由預售保險基金以該房企動用資金為上限先行賠付，此舉可幫助房企渡過難關，爭取以3年時間過渡以現房銷售為主。他認為需要重點支持大多數房企，特別是民營龍頭房企持續穩定經營，解決其資金流動性困難，將樓宇項目完成按質按時交給買家。

倡促進銀行資本市場外資佔比

易綱認為，現時需要加強金融和財政等其他政策協調配合，並對經濟關鍵部分採取針對性措施。他另提出多項建議，包括推動增加社會資本金投資和融資，他認為目前市場不缺資金，但缺少可以承擔風險的資本金，可研究推動保險資金、養老金、企業年金等長線資金入市，暢通私募和創投基金融資和退出渠道，而內地金融體系中以商業銀行較有資金實力和信息優勢，建議資本實力較強的大型銀行，可選擇一兩間省級分行，在表內試點投資科技初創。

易綱又建議，當局可促進銀行和資本市場外資佔比穩中有升，目前外資佔銀行資產的比例約1%，持有股票和債券的比例均為約3%，他指要營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，並積極參與國際金融規則制定，在國際合作提出中國方案。

明報記者 歐陽偉昉 北京報道