嗶哩嗶哩上季虧損收窄 去年實現正向經營現金流

明報記者 蕭嘉聰

集團上季淨虧損按年收窄13%至12.97億元，日均活躍用戶（DAU）按年增8%至1.001億人。去年全年計，營業額共錄得225.28億元，按年升2.87%，經調整淨虧損為34.14億元，按年收窄49%。

嗶哩嗶哩昨績前收市報85.65港元，升3.57%，不過績後美股（美：BILI）表現受壓，盤前曾跌近12%。周四美股開市早段，嗶哩嗶哩折合報80.39港元，較本港昨收市價低6%。

集團上季各項業務當中，增值服務按年升22%至29億元；廣告收入升28%至19億元；移動遊戲收入按年減少12%至10億元；IP衍生品及其他亦按年減少51%至5.56億元。集團指出，移動遊戲收入下跌主要由於新遊戲推出數目減少，以及部分遊戲的營業額減少所致。

陳睿：用戶年輕 進消費上升通道

嗶哩嗶哩主席兼首席執行官陳睿表示，B站是一個用戶有強烈歸屬感的社區，平台亦開發一系列的增值產品及服務，例如直播、大會員、有聲劇等，去年已有180萬UP主通過直播取得收入，大部分在B站直播的UP主是來自平台生態，過去已在平台上載影片，而非來自第三方，亦有很多具優勢的類別，例如法律知識等，不太可能出現在其他平台，相信直播服務未來增長潛力最大。

廣告業務方面，陳睿認為，現時平台用戶平均年齡為24歲，進入消費上升通道，不論是長期品牌經營或影響用戶的購買決定，品牌亦會選擇B站作推廣，有信心廣告業務今年仍可保持高增長速度，亦可帶動毛利率表現。