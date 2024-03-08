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歐央行連續4次維持利率 降歐元區通脹預測

【明報專訊】歐洲央行議決連續第4次會議利率按兵不動，符合市場預期。不過由於歐洲央行預期歐元區的通脹轉弱，且經濟增長較弱，令交易員對6月開始減息的預期增強。交易員昨晚押注，歐洲央行今年全年的減息幅度將達到1厘，此前預期全年減息幅度約0.93厘。歐元兌美元昨晚曾跌0.2%至1.087美元。

受減息預期提振，泛歐Stoxx 600指數昨晚續升，漲至503.77點創新高。丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）表示，其減肥藥物Amycretin第1期試驗結果理想，成效較先前推出的減肥藥物Wegovy顯著，刺激該股午夜前股價升逾9%創新高。

市場押注今年減息幅度增至1厘

歐洲央行行長拉加德昨表示：「我們正處於通脹回落（disinflation）過程，並正取得進展。」她說歐洲央行因此對控制通脹「更有信心，但我們仍不夠自信」，需要更多數據，這些數據將在未來數月出現。

歐洲央行稱，自上次1月政策會議以來通脹進一步下滑。最新的通脹預期已被下調，這主要反映能源價格回落。歐洲央行昨將歐元區今年的通脹增長預測由2.7%下調至2.3%，預計明年通脹率將達2%目標，到2026年將進一步跌至1.9%。儘管歐元區通脹已接近達標，但央行憂慮過早減息令通脹反彈，希望確保薪酬上漲得到控制。歐洲央行昨重申，根據目前的評估，只要關鍵利率在現水平維持足夠長的時間，將為實現2%的通脹目標帶來重大貢獻。

不過受制於利率高企等因素，歐洲央行將今年經濟增長預測，由0.8%下調至0.6%，並預計近期經濟活動將保持低迷，但未來增長將會回升。在消費和投資的支持下，歐洲央行預期明年及後年的經濟增幅，將分別回升至1.5%和1.6%。

此外，美聯儲主席鮑威爾周三向眾議院金融服務委員會稱，在遭到兩黨議員和大型銀行反對後，監管機構可能會大幅修訂要求大型銀行持有更多資本的計劃。鮑威爾預計該計劃將發生「廣泛且重大」變化，監管機構可能會擱置去年7月要求美國8家最大銀行將資本增加約19%的計劃。這將標誌着華爾街巨頭的重大勝利。

（綜合報道）

[國際金融]