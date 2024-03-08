Tesla股價今年累跌近三成 市值蒸發2280億美元

跌出美市值十大企業 馬斯克富豪榜降至第三

作為Tesla大好友的摩根士丹利分析師Adam Jonas也將Tesla目標價，由345美元下調至320美元，並警告Tesla今年可能陷入虧損。Jonas指出，電動車需求持續放緩，租車巨頭Hertz等營運商沽出手上的電動車，以及混合動力車需求轉強，都為Tesla構成壓力。

隨着Tesla股價下跌，其行政總裁馬斯克昨身家亦跌至1890億美元，在彭博億萬富豪榜的排名已降至第三，被LVMH主席Bernard Arnault（身家約1970億美元），以及亞馬遜創辦人貝索斯（身家約1960億美元）超越。

受美聯儲的減息預期提振，加上歐洲央行下調通脹及經濟增長預測，鞏固了市場對歐央行即將減息的預期，美股三大指數早段連續第二天上漲。陷入財政政危機的紐約社區銀行（美：NYCB），周三獲由美國前財長梅努欽（Steven Mnuchin）牽頭的投資者注資逾10億美元。該銀行周三股價曾挫四成，注資消息公布後股價反彈，周三收市升7.45%，昨早段升超過一成。

（綜合報道）

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