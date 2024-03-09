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彭博：唐家成將任港交所主席 曾做證監舵手 掌促進大市流動性專組

【明報專訊】隨着港交所（0388）主席史美倫的任期，將在今年4月底的股東周年大會結束，新任主席人選引起市場關注。根據外電路透、彭博均引述消息報道指出，政府計劃任命證監會前主席唐家成，接替史美倫的港交所主席職務。

明報記者 陳偉燊

報道指出，唐家成將於今年4月24日之後接任港交所主席一職。港交所對有關報道不作評論，不過指出，在程序上要在股東周年大會之後再經董事會選出。根據香港交易所《組織章程細則》第109（2）條及《證券及期貨條例》第69條，港交所董事會決議主席人選後，仍須經特首書面批准作實。港交所昨日股價收報234.2元，無變動，全日成交額達7.92億元。

據指4月底出任 接替史美倫

早於今次傳出唐家成會成為港交所主席之前，去年8月中旬彭博曾經引述消息指出，港交所另一獨董兼行政會議成員、金管局前總裁任志剛為接任港交所主席的大熱人選之一，但另有消息指任志剛曾向人表達無意接任。

唐家成是於去年4月才獲委任為港交所獨董，並於去年8月出任促進股票市場流動性專責小組主席，為促進港股交投出謀獻策。在此之前，他最為人所知便是在「四大」會計師樓之一的畢馬威任職長達32年，並且為少數華人可同時擔任該行亞太區、中國及香港主席職務。他及後於2011年獲委任為證監會非執行董事，翌年接替方正，正式接任該會主席至2018年。他其後轉任多間大企業如港鐵（0066）、渣打集團（2888）等獨董職務。在疫情期間國泰航空（0293）面臨困境，港府即時認購國泰優先股注資該公司，唐家成亦受託並獲委任為代表政府的觀察員。

掌證監時着手打擊「老千股」

在唐家成任職證監會期間，最為人印象深刻，是期間該會聯同港交所醞釀上市監管決策及管治架構諮詢，冀為監管架構作大改革，但在反對聲下，擱置上市監管委員會的構思。他任內，證監會的監管模式亦出現變化，重視前置式監管，實行盡早介入調查及打擊可疑的市場不當行為；震動「啤殼」的生態，並着手打擊「老千股」。2017年6月「粉塵爆破」細價股集體暴跌事件，反映證監會積極跟進，並繼而在之後高調勒令逾10家中細價股停牌，令市場矚目。