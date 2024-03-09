獨立財顧籲維達股東接納私有化 稱要約價23.5元吸引 利潤面臨下行壓力

明報記者 蕭嘉聰

新百利融資認為，維達淨利潤及淨利潤率面臨下行壓力及高利率環境，相信前景充滿挑戰，加上控股股東Essity及創始人李朝旺要約完成後退出，或對未來業務發展帶來更多不確定性。

稱創始人退出 業務存不確定

新百利稱，以要約價計，集團的市盈率、市帳率、市銷率及EV/EBITDA比率分別為111.7倍、2.45倍、1.41倍及17.7倍，表現均高於同業恒安（1044）及日光（8451），反映要約價具有吸引力。該行預期，維達近期股價要超過23.5元似乎並不可能，加上股份過往成交量於回顧期間一直偏低，獨立股東或難以在公開市場上出售大量股份，而不會對股份的市價造成不利影響。

金鷹董事長冀交易成功

維達兩大股東Essity及現任主席李朝旺已承諾接納要約，兩者合共持有維達已發行股本約72.62%。由陳江和出任主席的金鷹集團為亞太資源母公司，金鷹董事長陳昱廷表示，期待交易成功完成，並歡迎維達的同事加入團隊。此外，亞太資源擬提名亞太森博中國紙巾及個人護理業務部門主管胡偉擔任主席兼執行董事；李聰及George Thomas Dantas各自擔任非執行董事。

翻查資料，李朝旺早於1985年成立維達，2013年獲大股東Essity提出全購，翌年向大股東收購得寶（Tempo）等品牌在內地、香港及澳門的專利權及使用權，現時相關專利權及使用權已擴展至韓國、台灣等地。如要約獲接納，維達需在第3年起就使用全球品牌如「多康」等及得寶的特許權支付相關專利權費。