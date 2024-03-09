理文造紙增派末期息 下半年業務改善

理文化工下半年純利遠勝上半年

理文造紙截至去年12月31日止年度純利10.5億元，按年跌11.3%；每股盈利24.39仙，派末期息每股6.1仙，派息率約35%，按年多派85%，而全年股息8.6仙，仍倒退12.2%。該集團去年下半年純利約7.4億元，較上半年升1.4倍，對比2022年下半年更升91.6%。

去年全年產品平均每噸純利176元，比去年上半年的119元有所回升，但比2022年度產品平均每噸純利約216元仍跌約18.5%。此外，該集團亦受財務成本升約1.3倍，至8.3億元所拖累。

理文指出，去年造紙行業下游需求偏弱，但下半年逐步回暖，集團新增木漿年產能95萬噸陸續投產，目前總產能已增至120萬噸；而下半年業績比去年上半年改善。

此外，海外生產基地發揮成本優勢，提供可觀盈利，馬來西亞總產能升至140萬噸。至於核心業務包裝紙業務方面，受內地加大經濟支持力度，消費意欲進一步改善，包裝紙需求逐漸回升。

另外，理文化工截至去年12月底的年度純利為4億元，按年跌65.3%，每股盈利48.6仙，派末期股息每股14仙，全年股息總額19仙，跌約65%。受售價下跌帶動，收入下跌31%，至40.5億元，而高通脹壓力影響，化工業務毛利率收窄13.1個百分點，至26%。