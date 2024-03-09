美失業率3.9% 兩年新高 1月新職大幅下調 6月減息概率達八成

此外，薪酬增長有所放緩，2月工人時薪按月僅增0.1%，較預期低0.2個百分點，並較1月向下修訂至0.5%的增幅顯著放慢，預示薪酬帶動的通脹壓力轉弱。最新數據鞏固了市場對美聯儲今夏開始減息的預期。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員昨晚押注6月開始減息0.25厘或以上的概率，升至八成左右。數據公布前，這概率在七成半以下。全年減息1厘或以上的概率，昨晚亦升至接近七成，反觀數據公布前的概率在五成半左右。

2月新職27.5萬 工資升幅低預期

減息預期推動標普500指數及納指周四創盤中新高後，昨早段續升。納指早段升近1%。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，由數據公布前的4.5厘左右，跌至低見4.4厘。美國10年期國債孳息率曾低見4.038厘，然後反彈。

美匯指數昨晚曾跌至102.36。減息預期亦提振了無收益黃金的吸引力，加上央行的購買需求，推動金價連升8天。現貨金昨晚升至每盎司2185美元，再創新高。

WSJ：美經濟可望軟着陸

美國2月非農就業職位增長超出預期，醫療保健及餐飲服務行業是主要的就業職位增長來源。不過去年12月和今年1月的非農就業職位合共下修16.7萬個，反映就業市場狀况未如此前預期般熾熱。《華爾街日報》（WSJ）指出，儘管數據好壞參半，美國經濟仍可望實現軟着陸。

Murphy & Sylvest 高級財富顧問Paul Nolte指出，相對於穩健的非農職位增長，工資增長放慢是影響減息預期的最重要因素，工資升幅遠低於預期，說明通脹面臨放緩。美聯儲主席鮑威爾周四向國會就貨幣政策作證時，已透露距離減息的時機「不遠」。

KeyBank 投資總監George Mateyo指出，就業市場數據偏向積極，應該為美聯儲提供足夠的信心，認為適度減息是適當的。

美企2月裁員達8.5萬人

就業市場是支持美國經濟的關鍵。美國政府本周公布的數據顯示，1月每名失業者對應1.45個職位空缺，仍然高於疫情爆發前一年的平均1.2個。不過人力資源顧問公司Challenger, Gray & Christmas的數據顯示，美國企業2月公布的裁員人數達8.46萬人，是2009年金融海嘯以來，裁員人數最高的2月。

（綜合報道）

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