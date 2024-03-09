moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

Nvidia槓桿ETF單日流入15億新高

【明報專訊】AI投資熱推動Nvidia（美：NVDA）股價急升，大量資金湧入追蹤Nvidia的槓桿ETF，爭取擴大投資回報。根據LSEG Lipper數據，追蹤Nvidia的槓桿ETF「GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF」，周三淨流入達到1.97億美元（約15.4億港元）創新高。GraniteShares這隻槓桿ETF在本月頭6天，已突破其每月淨流入紀錄。該ETF管理資產，已由今年初的2.1375億美元增至14.1億美元，增幅逾5倍。

股價高見974美元破頂

控制約八成高端AI晶片市場的Nvidia，今年以來股價升逾八成，周四股價首次突破900美元，昨早段高見974美元再創新高，市值達2.4萬億美元。槓桿單一股票ETF，旨在利用金融衍生品和債務作為槓桿，放大股票的單日回報。VettaFi首席ETF策略師Todd Rosenbluth表示，Nvidia是今年最熱門的股票，許多投資者願意承擔額外風險，以換取更高的回報。

自今年初以來，「GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF」、「Direxion Daily NVDA Bull 1.5X Shares ETF」和「T-Rex 2X Long Nvidia Daily Target ETF」這3隻追蹤Nvidia的槓桿ETF，在2月的淨月度流入均創新高，它們的資產規模較今年初上漲5至11倍。今年以來，它們的價格升幅介乎143%至218%，跑贏其他ETF。

（路透社）

[國際金融]