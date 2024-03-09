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中國據指籌2100億半導體基金

【明報專訊】為應對美國政府不斷收緊對華的半導體技術出口限制，中國政府正籌集其規模最大的半導體基金，以加快尖端技術研發。彭博社引述知情人士稱，國家集成電路產業投資基金股份有限公司（CICF，簡稱大基金）正為旗下第3隻基金籌集超過270億美元（約2106億港元）。大部分資金將來自地方政府、地方政府的投資機構及國企，而中央政府只會承擔一部分。

抗美收緊技術出口限制

據稱，新基金的規模將超越其第2隻（規模約2000億元人民幣）基金，並將由中國科學技術部直接監管。消息人士稱，中國政府的目標，是調動全國資金用於重大項目。上海及其他市政府、中國誠通控股、國家開發投資集團（SDIC）等機構，已承諾投入資金。

彭博社消息指出，第3隻基金將對3至4個資金池注資。這些資金池將由普通合伙人（General Partners）管理，以「基金中的基金」結構運作，以實現交易來源及投資策略多元化。消息稱，第3隻基金也將直接注資本土企業。目前集資協商仍在進行，可能需時數月才能敲定。

大基金成立於2014年，迄今已集資約450億美元，是向中國晶片製造商提供財政援助的主要工具。面對美方不斷收緊技術出口限制，中方加大自主研發力度尤其重要。彭博社引述知情人士稱，美國政府認為過去兩年對華的技術出口管制仍有漏洞，敦促荷蘭、德國、韓國和日本等盟友收緊對華的技術出口限制。

據稱，美方要求荷蘭光刻機巨頭ASML停止向中國晶片製造商提供設備維修服務，並要求日本限制對華出口用於晶片生產的化學品，同時爭取德國及韓國加入管制出口行列。

（彭博社）

[國際金融]